Daniela Álvarez habló sobre las fallas en el procedimiento que la llevaron a la perdida de su bebé

La reconocida exreina y presentadora Daniela Álvarez, novia del también presentador Daniel Arenas, decidió abrir su corazón con sus millones de seguidores para contar toda la verdad, sobre la triste perdida de su bebé; la barranquillera reveló las complicaciones en el procedimiento quirúrgico que la llevó a lamentar su muerte.

Ya son más de 4,6 millones de internautas los que siguen a Álvarez en su cuenta de Instagram, plataforma en la que días atrás logró aguarle el ojo a muchos, al dar a conocer que su mascota, a la que consideraba como su propia hija, había fallecido; ‘animalito’ al que despidió con unas sentidas palabras:

“Me acompañaste en muchos momentos y me diste mucho más de lo que yo pude darte. Gracias por tu nobleza, por tu lealtad y tu amor que siempre se quedará conmigo. Te amo belita”, misiva que estuvo acompañada por varas fotos y videos de su ‘peludito’.

Pero, hasta el momento se desconocía las causas del deceso de ‘Bella’, por lo que ante la intriga de sus seguidores por conocer las razones, Daniela decidió dar a conocer todo al respecto mediante una reciente Historia, en donde afirmó lo siguiente:

“Ya hoy estoy mucho más animada que antes de ayer que estaba totalmente en ‘shock’, con lo que le pasó a mi ‘perrita’ Bella. La mandé a una profilaxis y durante la anestesia también quería que le quitaran como unas ‘berruguitas’ que tenía para evitar en un futuro que se crecieran y le molestaran. Algo pasó durante la operación, la anestesia, o no se entiende lo que pasa; pero ella tuvo un paro pulmonar y no lo superó, se le cerró la tráquea y no pudo seguir. (...) Difícil, pero hay cosas que solo hay que aceptar”

