Juliana Calderón reveló cuál es la cirugía de la que más se arrepiente y por qué se hará otra

Juliana Calderón es abogada, empresaria y hermana de la exparticipante de ‘Protagonistas de Novela’, Yina Calderón. La joven ha ganado popularidad en redes por su forma de ser, sus cirugías, y algunas polémicas como el más reciente ataque en Instagram contra Ana del Castillo.

La empresaria cuenta con una marca de keratinas, la cual en su momento fue mediática por el problema que existió con Epa Colombia por quién tenía la mejor keratina en el mercado.

Ahora, la integrante de la familia Calderón dio de qué hablar con una nueva intervención quirúrgica, y como es sabido, las mujeres Calderón son amantes de las cirugías y a pesar de las complicaciones y las críticas, siguen modificando sus cuerpos para verse bellas según su criterio.

Yina Calderón, fue quien comenzó con sus retoques estéticos y gracias a la fama y los ingresos que tiene con su empresa de fajas, le ha costeado cirugías a su padre, su madre, a sus hermanas e inclusive a sus primas, defendiendo que estos procedimientos se hicieron para “subir la autoestima”.

Juliana Calderón respondió cuál es la cirugía de la que más se arrepiente

La joven abogada respondió a sus seguidores de Instagram, algunos interrogantes sobre su estado de salud y su más reciente cirugía.

“¿Quién te hizo la bariátrica, en dónde, ha afectado tu salud?”, le cuestionaron en el cajón de preguntas en las historias de dicha red social. Vale la pena mencionar que esta cirugía es un conjunto de procedimientos que tiene como fin la pérdida de peso en pacientes que no han podido disminuir tallas con ejercicio, dietes u otros métodos.

“Vean, yo creo que una de las cirugías más duras para mí ha sido esta. Me ha afectado la salud un cien por ciento. A toda hora estoy débil, miren las ojeras que cargo. O sea, yo no sé, si me dijeran vuélvase a hacer esta cirugía, no me la hago, porque ha sido muy duro este proceso”, respondió a sus fans.

La nueva intervención a la que se someterá Juliana Calderón

La creadora de contenido aprovechó para mencionar a sus seguidores que volverá al quirófano, pero esta vez, no por cuestiones estéticas, sino de salud, pero dado a las defensas bajas que tiene por su cirugía bariática, debe posponerla para evitar complicaciones dentro y fuera del procedimiento médico.

En esta oportunidad, una hernia en su zona abdominal sería la causante de una nueva cirugía, puesto que como dejó ver, sobresale en su vientre, le genera molestia y afecta su día a día.

“Bebés, iba a entrar esta semana, pero tengo las defensas muy bajas y entro, yo creo que la otra, hasta que me suban las defensas. ¿Por qué voy a entrar al quirófano?, porque tengo una hernia. Este huevo, es una hernia y me la tienen que operar”, mencionó.