Carolina Cruz se sometió a un gran cambio de look y sus seguidores la llenaron de piropos

Carolina Cruz ha alcanzado reconocimiento como presentadora, modelo y empresaria. Su presencia en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión la mantienen activa en la pantalla, en la que ha generado gran conexión con los televidentes. A través de sus plataformas digitales, comparte detalles de su estilo de vida y hace poco los consultó para hacerse un gran cambio de look para cerrar el mes de enero.

La modelo compartió con sus seguidores su deseo de hacerse un cambio de look para empezar el año con una nueva imagen que la llene de otro aire y de más seguridad, por lo que hizo un en vivo mostrando el proceso de cambio de look y el resultado final fue lleno de halagos. La presentadora se hizo un capul y además le quito un poco de largo a su cabello, dejando ver un look lleno de movimiento.

La modelo expresó por medio de sus redes sociales el agradecimiento a su estilista y presumio un poco de su nuevo corte de cabello.

Carolina Cruz Tomado de: @carolinacruzosorio

Carolina Cruz eligió a su equipo favorito del Valle del Cauca

En Cali, los dos equipos más seguidos son el América de Cali y Deportivo Cali, que por su recorrido deportivo tienen una gran rivalidad y los enfrentamientos son los clásicos del Pascual Guerrero o del Palmaseca. La presentadora, con sus historias, dejó en claro el equipo del valle al cual prefiere y eligió al cuadro ‘escarlata’.

Además, Carolina también eligió entre algunas bebidas y comidas típicas, mencionando que el pandebono, el champús y la lulada son de sus favoritos; sumado al cariño que le profeso a Niche, una de las orquestas más icónicas del pacífico colombiano, que siempre está presente en la feria y en las fiestas caleñas.