¿Quiere cumplir sus sueños? Este es el método de Carolina Cruz para cumplir sus metas

Carolina Cruz gracias a su larga trayectoria en el mundo del modelaje y de la televisión, se ha consolidado como una de las presentadoras más queridas por los televidentes, puesto que tras haber sido parte de Entretenimiento RCN, estuvo al frente de la conducción de algunos realities y ahora, desde hace unos cuantos años, divierte con su personalidad en el matutino del Canal Caracol, ‘Día a Día’, donde comparte algunos apartes de su vida, lo que hace que sus fans estén pendientes de ella en sus redes sociales.

Es por ello que en su cuenta de Instagram, la presentadora se ha encargado de abrir espacios de interacción con sus fans, donde incluso deja saber cómo va el proceso de crecimiento de sus hijos Matías y Salvador, producto de su relación con el actor Lincoln Palomeque.

Lea también: “Hemos podido darle todo”: Carolina Cruz reveló el apoyo que ha recibido su hijo Salvador para mejorar el habla

Carolina Cruz también aprovechó y reveló uno de sus secretos mejor guardados para desde inicio de año cumplir cada uno de los propósitos que se plantea en su vida privada y su vida profesional. A sus 44 años de edad, confesó que los mapas de sueños son su fórmula secreta para visualizar sus objetivos y no perder de foco sus acciones para a diario tener presente la necesidad de poder cumplirlas.

“Yo sé que todos o la gran mayoría de las personas, hemos escuchado desde hace algún tiempo todo este tema del mapa de los sueños, empezar a organizar nuestro mapa de sueños para lo que nos merecemos, para lo que queremos en un futuro en relación de pareja, en relación de familia, laboral, de amistad, en todo lo que soñamos”, comentó.

Sobre la técnica que emplea, la empresaria también dijo:

“Yo hace mucho tiempo hago el mapa de los sueños y este año, uno piensa que tiene que hacerlo en diciembre para comenzar el primero de enero con el mapa de los sueños y que si no lo hizo pues ya está tarde, y lo que yo pienso es que los sueños van cambiando constantemente. Hay sueños que vas cumpliendo, hay sueños que todavía no has llegado a cumplir y por eso el mapa de los sueños se puede realizar en cualquier momento y puede cambiar”.

Lea también: Carolina Cruz se sometió a futurista y sofisticado tratamiento para hacerle el quite al paso del tiempo