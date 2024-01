Carolina Cruz enterneció a sus seguidores tras compartir parte de su especial rutina junto a Salvador

Carolina Cruz ha obtenido notoriedad como conductora, modelo y empresaria. Además, comparte detalles acerca de su estilo de vida en plataformas digitales, construyendo una relación muy cercana con todos sus seguidores. Actualmente, desempeña funciones como presentadora en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión y participa en la temporada de “La Vuelta al Mundo en 80 Risas”. Más allá de su trayectoria en la televisión, comparte experiencias significativas de su vida y proporciona consejos a través de sus redes sociales, una de las cosas que más disfruta compartir es la relación que tiene con sus pequeños.

Todas las mañanas, la presentadora tiene una juiciosa rutina de mañana en la que antes de ir al set de grabación de ‘Día a Día’ y entre las tareas, está el compartir con sus hijos y recientemente, Carolina compartió con sus seguidores una gran particularidad de Salvador, pues pese a que ella madruga mucho, su hijo se levanta desde temprano para acompañarla en su inicio de día.

La presentadora caleña compartió el momento que vivió con Salvador antes de iniciar su día de trabajo y muchos quedaron enternecidos con las dulces palabras que le dedica a su hijo, además, la presentadora indicó que sin duda su hijo es amante de las mañanas.

El proceso estético que llenó a Carolina de felicidad

En esta ocasión, ‘Caro’ decidió compartir su entusiasmo con sus seguidores al revelar el producto y la técnica que utiliza para mejorar la apariencia de su papada. Estos métodos no le causaron ningún dolor, ya que no requieren el uso de anestesia. “Seguimos trabajando en esta ‘papadita’, abordando este problema con un producto que me aplicarán hoy por primera vez. (...) Es fantástico y no causa dolor, eso es lo mejor. (...) Mi sueño se está haciendo realidad, están llegando productos que no generan molestias”, expresó la mujer de 44 años en sus Historias, según un reciente clip.

En las imágenes, se puede observar a la vallecaucana recibiendo un masaje facial con un gel cuyo componente principal es el colágeno, un proceso que deberá repetir seis meses después para lograr resultados óptimos, según su profesional de tratamiento.