“Me protejo de mí mismo”: Tatán Mejía reveló lo que tiene que hacer por sufrir TDAH

Sebastián Mejía Uribe, más conocido como Tatán Mejía es un deportista extremo al practicar el freestyle motocross, publicista de profesión y creador de contenido en redes sociales. Se conoció con su actual esposa, Maleja Restrepo en el reality ‘La isla de los famosos’, donde nació su amor y luego casarse y formar una sólida familia con sus hijas Macarena y Guadalupe, con quienes divierte a diario con sus ocurrencias y videos en los que los cuatro son protagonistas de sus propias historias.

El deportista suele revelar algunos detalles de su vida personal y de su postura frente a algunos temas por medio de sus historias de Instagram, por lo que mientras compartía su pasión por la cocina y la preparación de comida con el barril, dejó saber que desde pequeño le fue diagnosticado un trastorno de su comportamiento.

“Cuando tienes TDAH tienes que protegerte de ti mismo, ayudarte un poquito”, comentó el deportista mientras enseñaba cómo le toca sujetar algunos implementos en su zona de bbq para no perderlas fácilmente.

“Me toca amarrar las candelas, me toca acomodar todo en un solo lugar para no perderlos. Todo debe estar en su lugar y en el lado que es o si. no se me pierde todo muy fácil, y lo que más pierdo me toca amarrarlo, a uno le toca lidiar con uno mismo”, complementó mientras enseñaba la manera en la que tiene organizada su cocina y distribuidos los utencilios por tipo.

¿Qué es TDAH?

Es un neurotrastorno por el déficit de atención e hiperactividad, el cual en la mayor cantidad de casos es detectado desde la infancia y sus síntomas se mantienen hasta la adultez.

Quienes sufren de esta condición pueden presentar problemas para controlar las conductas impulsivas, prestar atención y ser activos en exceso. Incluso, hay quienes se les dificulta mantener el orden, terminar una tarea, se distraen o se olvidan detalles de la rutina, prestar atención a los detalles o seguir conversaciones o instrucciones, según el reporte de The ADHD Molecular Genetics Network.

