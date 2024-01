Diana Ángel reveló lo que hará si le “echan los perros” en ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia

La actriz Diana Ángel se sumó a una dinámica de promoción que tiene RCN ante el estreno de lo que será ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia, el cual será el próximo 11 de febrero.

Puede leer: “Wendy Guevara made in China”: José Miel llega a ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia y las redes estallaron

Y es que antes de comenzar el reality que pondrá a prueba a 22 celebridades, entre colombianos y extranjeros, respondió algunos cuestionamientos sobre diversas situaciones que se pudieran presentar dentro de ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia y el primero de ellos es sobre si alguien quiere enamorarla.

“¿Qué haría si algún famoso de la casa me estuviera tirando la onda o los perros o coqueteándome? Pues tendría que vivir la experiencia, porque no sé si me va a gustar, no me va a gustar, aunque prefiero estar un poco al margen de ello, por ahora”

— Diana Ángel