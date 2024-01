“¿Se volvió paraco o qué?”: a Alzate ‘le dieron palo’ en redes por presumir todas las armas que tiene

Jorge Andrés Alzate más conocido como Alzate es un cantante de música popular que saltó a la fama en el país por la canción ‘Maldita Traición’, en noviembre del 2023 el cantante compartió por medio de redes sociales que fue víctima de un atraco a mano armada que lo llenó de indignación y por el que compartió una denuncia en la que manifestó “¿Por qué las personas de bien, sin importar si son de derecha o de izquierda, tienen que tomar la decisión de defenderse? Así es señores, que donde me vuelvan a para aquí, vamos a tener una ráfaga de plomo”, palabras que causaron gran polémica en redes sociales.

Recientemente, el cantante compartió que, definitivamente, después del robo de que fue víctima, decidió armarse y en una publicación de Instagram le mostró a sus seguidores todo su arsenal; lo anterior le costó varios comentarios negativos que le reprocharon el promover el porte de armas, una postura que tiene un debate muy extenso en el país, pues muchos señalan que la violencia que puede costar esta medida es incalculable. Con comentarios como: “El mundo con tanta violencia y el subiendo, esa clase de video en que aporta”, “Papi es mejor andar callado. Ya todo Colombia sabe que va armado, es decir, que a la hora te caerán armados, ni dios lo quiera” y “¿Alzate se volvió paraco o qué?”.

No se sabe si las armas que muestra en el clip son reales o no, pero causo mucha controversia. Otros de sus seguidores afirmaron que se trata de una forma de promocionar su nuevo videoclip que puede incluir en la historia armas de escenografía. Pese a la posibilidad de que no sean reales, Alzate fue fuertemente criticado en sus redes sociales.