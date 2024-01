“Fallé todos los días”: Camilo habló de su fracaso con un importante reto al comenzar el 2024

Camilo le mostró su lado más humano a sus seguidores, contándoles que no todo suele ir como un lecho de rosas para él, ya que confesó que durante los primeros días de este 2024 tuvo un fracaso en uno de sus propósitos. Sin embargo, también contó que tuvo una pequeña victoria en el proceso.

El cantante suele compartir varios detalles de su vida a través de las redes sociales, no solo en lo que respecta a su carrera como artista, sino también en otros ámbitos como su faceta de papá al mostrar cómo pasa tiempo de calidad con su hija, además de dejar ver el tipo de esposo que es al protagonizar varias escenas románticas con Evaluna Montaner.

Pero también suele hablar de aspecto más personales, a nivel individual, desde anécdotas durante sus viajes y sus conciertos hasta otros aspectos un poco más serios y relacionados con su crecimiento personal.

Y a propósito de esto último, Camilo le contó a sus seguidores que empezó el 2024 con toda la energía, indicando que se sometió a un reto de 21 días. Pero a diferencia de muchos que suelen tomar esto como una oportunidad para ejercitar el cuerpo, el joven lo hizo para entrenar su mente.

En una de sus historias explicó que el cerebro tarda cerca de 21 días para poder tomar en cuenta un nuevo hábito: “si uno fuera un computador, una nueva aplicación, un nuevo sistema operativo necesita 21 días para instalarse, sea lo que sea que tú quieras hacer”.

“Eso fue lo que yo me propuse al empezar este año: voy a hacer retos de 21 días. Y ayer terminé mi primer reto de 21 días”, contó el artista, indicando que el primero de ellos se enfocó en el aspecto de la alimentación, dando a entender que pudo lograrlo sin problemas.

No todo salió tan bien para Camilo

Si bien logró una victoria al superar un reto de 21 días en relación a la alimentación, no salió tan bien con otro que estaba haciendo en paralelo: evitar las críticas innecesarias.

“El reto que yo tuve era un reto largo de alimentación y tal, y un reto personal donde me propuse no hablar de manera negativa ni criticar innecesariamente nada. Si es necesario, sí; pero si es innecesario, no. 21 días, dificilísimo, fallé todos los días”, confesó Camilo.

Sin embargo, no todo fue negativo para él, ya que a través de la misma historia confesó que en este lapso de tiempo pudo encontrar cierta disciplina para seguir adelante con estos pequeños retos e ir aprendiendo o corrigiendo más aspectos de su interés.