“Más grande que mi ego”: Camilo se sinceró sobre su carrera

Desde hace varios años el cantante Camilo ha sido parte del soundtrack de muchas relaciones al cantarle al amor y no es un secreto que varios de sus temas llegan al corazón de quien las escucha por lo que lo convierte en uno de los máximos exponentes musicales del país.

A lo largo de su carrera musical Camilo ha sido quien ha dirigido lo que se conoce como ‘La Tribu’, la cual conforman cada uno de sus admiradores en el mundo que siguen cada uno de los pasos del artista. Y esta vez por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre ella y lo que le ha traído a su vida personal, pero en especial lo que significa en comparación con su ego.

“La Tribu a mí me dio como un proyecto de vida, más grande que mi ego. Porque uno dice ‘ay no, ego no, para nada’. El ego está ahí, es una tentación todo el tiempo. Esta vida se trata de ti y de lo que tú puedas lograr y qué tan lejos puedes llegar o no. La Tribu fue ese, o no, hay algo más grande que tú. Y es esto que se está construyendo, que es más difícil de percibir y es un poquito más invisible ¿no?”, dijo Camilo en el video.

Sin embargo, esto no fue lo único que dijo el artista pues al pie de la publicación reiteró sus palabras refiriéndose de nuevo al ego, solo que indicando que no debe ser el que se lleve el crédito.

“Todo bien con el ego, es necesario a veces... Pero no puede ser el protagonista de la historia que estamos escribiendo. 🍄 Hay una peli muuuucho más grande 🙃 La Tribuuuu!!! ⛺️ ⛺️ ⛺️ ♥️”, escribió Camilo al pie de publicación.

Tal y como era de esperarse la publicación del cantante de ‘Manos De Tijera’ y ‘Vida De Rico’ se llenó de diversas reacciones por parte de su comunidad digital en la que aplaudieron sus palabras.