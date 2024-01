”Me incumplió”, Juan Diego Alvira reveló cómo fue su primera cita y cómo conquistó a su esposa

El presentador de noticias, Juan Diego Alvira se ha convertido en un referente para los colombianos gracias a su original manera de dar a conocer las noticias, los datos y la información relevante que comparte para mantener a los televidentes y a sus seguidores enterados de lo que pasa dentro y fuera del país.

Juan Diego se ha vuelto tan popular, que inclusos sus seguidores en redes sociales, más allá de apoyarlo con sus proyectos, quieren conocer más información sobre su vida privada y sobre su familia y su rol como esposo.

Es por ello que con su particular manera de presentar, realizó un video desde las escaleras de su casa donde entrevistó a su esposa y quiso que ella fuera quien revelara la particular manera en la que se conocieron y comenzaron a salir, dejando saber que él no se caracterizó por mostrar mucho interés en concretar una cita con ella.

“La primera cita no existió, tres veces me incumplió, si yo tuviera que darle una lección a mi hija, yo no le permitiría que tres veces un pretendiente la dejara plantada”, comentó Ana María Escobar, abogada y esposa de Juan Diego.

Juan Diego quizo dar mayor contexto a sus seguidores, por lo que pidió a su esposa que explicara mejor el tema, así que ella explicó que en medio de las jornadas laborales él le decía que se verían para almorzar, llegaba la hora y nunca llegaba, por lo que la tercera vez de citación, ella llevó a una amiga para hacerlo sentir mal, pero su amiga los dejó solos en la mitad de la comida y desde ahí están juntos.

Como parte de la dinámica, la esposa del presentador y madre de su hija, hizo incapié en que la personalidad, la forma de ser y su inteligencia la conquistaron, por lo que dijo: “Me gustó que tenías unas conversaciones interesantes, me aportabas todo el tiempo, físicamente me gustabas, esa era la puerta de entrada”.