El ‘detallito’ con el que Juan Diego Alvira terminó emocionando a su pareja e hija, “nunca me cansaré de sorprenderlas”

Juan Diego Alvira es un comunicador social y periodista huilense que ha hecho parte de diversos medios de comunicación, destacándose por su espontaneidad y carisma frente a las cámaras. Si bien, en los últimos meses ha estado ausente de las pantallas ha sabido aprovechar este tiempo para compartir con su familia, su esposa Ana María Escobar y su hija María del Mar.

Y es que el huilense ha demostrado su talento como amo de casa, pues ha dejado claro que busca ayudarla a su esposa, ya que cuenta con mucho más tiempo que ella e incluso en varias ocasiones se ha mostrado cocinando. Pero, encargarse de la casa no ha sido lo único, pues también se tomaron unos días de vacaciones y ahora las sorprendió con un nuevo regalo.

El famoso periodista que ha buscado darse a conocer a través de sus redes sociales, en esta ocasión decidió tener un detalle con sus familiares, el cual resultó ser varias pulseras. Como era de esperarse la emoción por parte de ambas no se hizo esperar en donde rápidamente abrieron la caja para ver que se trataba. De acuerdo con la plataforma ‘Pandora’ esta tendría un valor de más de 400 mil pesos, sin adicionar la serie de accesorios que tiene la pulsera de Ana María.

Lo cierto es que este no fue el único detalle, pues hubo dos más, sin embargo, este fue el primero en ser entregado por Juan Diego, quien no dudó en mostrar emoción al respecto, “Nunca me cansaré de sorprenderlas”.

Ante el hecho compartido sus seguidoras no dudaron en echarle flores y llenarlos de halagos indicando que esos son los verdaderos actos que debe tener un hombre con su pareja, es decir, demostrarle el amor de todas las maneras posibles, sin importar el tiempo que llevan juntos o las diversas ocupaciones que se presenten.

¿Cuánto tiempo llevan juntos, Juan Diego Alvira y Ana María Escobar?

La pareja lleva más de 15 años juntos en donde el amor, el respeto y la unión siguen intactas en su familia. Hace varias semanas Ana María compartió un recuerdo de los primeros momentos que tuvo con su pareja hace 10 años, es decir, para el 2013. La también periodista dejó ver un corto clip en el que mostró el que sería uno de sus viajes más importantes el cual se dio en Francia.

A lo largo del video se encuentran los mejores momentos que vivieron, no solo por la serie de lugares que lograron visitar, sino también por poder pasar tiempo de calidad juntos teniendo en cuenta la serie de ocupaciones que tenían en aquel momento. Cabe resaltar que la pareja contrajo matrimonio el 2 de agosto de 2008.