“Que ‘visaje’”: Robaron al creador de contenido Estiwar G

El creador de contenido Luis Fernando Arias, mejor conocido como ‘Estiwar G’, reconocido por sus virales ‘Toxitour’, dio a conocer recientemente el modus operandi con el que delincuentes lo robaron en las últimas horas. El ‘ñero gourmet’, hizo un llamado a sus seguidores para que no caigan en la estafa de la que fue víctima.

Ya son más de 779.000 los seguidores que acumula este influenciador en su perfil de TikTok, plataforma en la que relató el ‘cacharro’ que le sucedió en el momento que fue a realizar una transacción para hacer pago de los servicios de telefonía que tiene en su empresa, hecho que lo dejó totalmente ‘sano’, al percatarse de la habilidad de los ciberdelincuentes para arrebatarles la ‘platica’ a millones de personas.

“El ‘visaje’ fue el siguiente: fuimos a pagar una línea telefónica que tenemos aquí en la empresa, una línea que está con Claro. Nos metemos a la página de Claro y nos dirigimos a pagar por Nequi. No solemos pagar por Nequi, pero en este caso se nos hizo sencillo; metemos los datos y le damos pagar. El ‘changonazo’ vino cuando vemos que la cuenta de Nequi está ‘blanqueada’ (sin dinero)”, manifestó Arias haciendo uso de las jocosas actitudes de su personaje.

“Gracias a Dios, yo no suelo tener mucho dinero en Nequi porque me genera cierta desconfianza, pero igual tenía una suma que supera un salario mínimo; y para uno que se la gana a pulso, eso es ‘plata’, eso es ‘billete’. (...) Hasta este momento no nos han dado respuesta”, añadió.

Estiwar G, hizo un llamado a quienes lo siguen para que tomen precauciones al momento de hacer transacciones bancarías, como estar atento a las URL oficiales de la entidad; además de no contestar llamadas mientras estén realizando este tipo de procesos.

