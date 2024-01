‘Alerta’ arremetió contra Juan Esteban Sampedro por actitud ‘mamagallista’ que lo llevó a demandar a Caracol

El reconocido humorista Juan Ricardo Lozano ‘Alerta’, dio a conocer nuevos apartes sobre el lío jurídico que tiene con Caracol Televisión, en una reciente entrevista; en la cual destacó cuál fue el punto de quiebre que lo llevó a demandar el canal y que involucra la actitud del presidente de entretenimiento, Juan Esteban Sampedro.

En conversación con el medio ‘Kien y ke’, Lozano desglosó algunas de las circunstancias que lo llevaron a su salida, luego de qué ganara en primera instancia la batalla legal que enfrenta contra esta empresa, luego de alegar que a él y algunos de sus colegas los “trataban abusivamente” y que el medio tiene “un manejo de derechos humanos terrible”, como lo expresó en ‘Lo Sé Todo’.

“Esto cada día crecía más y crecía más y yo no podía trabajar tranquilamente cuando había una serie de problemas a mi alrededor. Hay mucha gente y mucho artista que cree que no es problema de ellos y se hacen al lado. (...) Venía haciendo un trabajo mal, me estaba estresando, me estaba volviendo con estos ejecutivos con un ‘choque choque’ permanente; y la verdad yo era el que denunciaba muchas cosas, y me pusieron un estigma de sindicalista”, manifestó ‘Alerta’ luego de que en 2018 se encontrara con la negativa de una nula renovación a su contrato laboral.

“El punto de quiebre fueron las tres entrevistas a las que me hicieron acudir en Caracol, una Juan Ignacio, la otra Dago y otra Juan Esteban Sampedro. Se supone que si yo no tengo contrato, no tengo por qué ser invitado a Caracol. Me llevan, me ‘toman del pelo’, me ‘maman gallo’; como explicándome entre ellos porque se va. Tres invitaciones a Caracol me parecen de mal justo, yo pensaba que iba a hacer alguna conciliación, algún acuerdo sobre mi salida, pero no”, añadió.

