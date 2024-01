Alerta tiene ‘enhuesado’ a Caracol por fuerte demanda que los deja mal parados, ¿de qué se trata?

Uno de los humoristas que durante años fue parte del elenco de ‘Sábados Felices’ del Canal Caracol, durante muchas emisiones del programa de humor, sus presentaciones eran infaltables, pero se alejó del canal luego de tener varios problemas. Se trata de Juan Ricardo Lozano, conocido como ‘Alerta’ que además de dedicarse a la comedia, es abogado deportivo y se dedica a brindar asesoría legal. Aunque el humorista se mantuvo alejado de las cámaras, en una exclusiva para ‘Lo Sé Todo’, compartió detalles de su salida de ‘Sábados Felices’ el problema legal que ganó en primera instancia contra el reconocido canal de televisión.

Le puede interesar: “No puedo asimilarlo”: Juliana Galvis compartió el fallecimiento de su madre con un sentido mensaje

El humorista reveló para las cámaras de ‘Lo Sé Todo’ que muchos de los talentos que hacen parte de este canal expresan inconformidades que tienen con la empresa, según afirmó ‘Alerta’: “es una empresa poderosísima, pero con muchas dificultades jurídicas, muchos trabajadores de esta empresa han sufrido atropellos por los egos de estos ejecutivos que no respetan los derechos, ni la justicia ni la verdad. Además de malos manejos de dinero”.

El humorista presentó una un proceso legal contra Caracol Televisión y lo ganó en primera instancia y calificó que ganar esta batalla jurídica es un buen inicio para garantizar los mínimos derechos laborales: ”Nos trataban abusivamente, un manejo de derechos humanos terrible y yo me puse esa bandera de defender los extras, no se podían sentar a comer en un comedor, se sentaban en el piso. El desarrollo de mi horario laboral es impresionante, yo entraba a las 6:00 am y salía a la 1:00 am, grabábamos 8 programas en dos días”.

El humorista declaró que ganar este primer ‘round’ es importante para seguir peleando por los derechos de los trabajadores y en la segunda batalla legal van a determinar el valor compensatorio a los abusos laborales que tuvieron que vivir: “Hemos ganado la obtención de esos derechos que se peleaban, la segunda instancia va a ser la cantidad que puede ser beneficiosa”.