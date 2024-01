“Prefiero parir”: Andrea Valdiri habló del grave cuadro de salud que presentó por una gripe

Andrea Valdiri le contó a sus seguidores que estuvo ausente en las redes sociales durante los primeros días de esta semana a propósito de una fuerte gripe que le generó una serie de afecciones muy complicadas, asegurando que prefería los dolores de parto a volver a experimentar un caso como este.

La joven suele estar muy activa en las redes sociales, bien sea compartiendo detalles de su día a día con sus hijas, subiendo algunas pautas publicitarias, mostrando su trabajo en el gimnasio o con ciertas ocurrencias que hacen reír a sus seguidores en el proceso.

Pero de cara a los primeros días de esta semana, la bailarina estuvo ausente, preocupando a algunos de sus seguidores en el proceso. Pero no fue sino hasta el jueves que apareció nuevamente en sus historias, indicando que presentó un cuadro de salud complicado por culpa de una fuerte gripe que le detonó varios síntomas incómodos.

“Estaba perdida porque no escuchaba de un oído, y de verdad me preocupé (...) Tenía sinusitis, otitis, ‘chiquirriquis’, ‘chochitis’, tenía de todo porque no me cuidé una gripa en diciembre y se me ha subido el moco a la cabeza porque estaba muy tapada, y de verdad que me fue super grave”, contó Andrea Valdiri en una historia.

Y de acuerdo con sus declaraciones, tal parece que el dolor realmente era bastante agudo, ya que comparó su cuadro de salud con los dolores de parto, indicando que prefería pasar eso antes que por los síntomas que vivió hace pocos días.

“Parecía una peladita chiquita llorando, me retorcía en la camilla de la clínica. Ese dolor a mí nunca me había dado, qué vaina tan horrorosa, prefiero parir cinco veces, porque sí voy a tener cinco pelados”, confesó la colombiana.

Andrea Valdiri asegura que ya está recuperada

A través de sus historias de Instagram, la bailarina relató parte de lo que vivió en los primeros días de la semana con su característico humor, dejando claro que ya se siente mejor, no solo con su actitud enérgica, sino también contando cómo ha sido su proceso de recuperación.

Andrea Valdiri también aprovechó para publicar un par de videos e imágenes en donde se puede ver parte de los tratamientos y procesos a los que se sometió, mostrando que no la pasó muy bien.

Para finalizar, la joven hizo un llamado a la reflexión, indicando que la salud debe priorizarse y ponerle mucha atención para evitar que se presenten casos como el que vivió hace poco: “cuestiones de salud en serio hay que prestarle atención, es una vaina delicadísima, para que no pase a mayores”.