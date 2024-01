Acabando con la competencia: Andrea Valdiri sorprendió a su hija con un talento oculto

Andrea Valdiri le dejó ver a sus seguidores que no solo tiene talento para los negocios y para ciertas disciplinas artísticas, sino que también cuenta con una habilidad oculta, la cual presumió en sus historias de Instagram, impresionando a su hija mayor y a varios de sus fanáticos en el proceso.

La colombina ha dejado ver en sus redes sociales que cuenta con varias habilidades, mostrándose como una mujer polifacética, dominando las pistas de baile con sus movimientos, incursionando el mundo de la música como cantante, estando al frente de varios emprendimientos, además de su trabajo de influencer en las plataformas digitales.

Y si bien muchos de sus seguidores están al tanto de todas estas competencias de la joven, a través de sus historias de Instagram les compartió una más que tenía oculta, algo que terminó por impresionar a su hija mayor, Isabella, que se encontraba junto a ella.

En una serie de clips, se puede ver que su noche de martes estuvo llena de diversión junto a su hija y uno de sus amigos, entreteniéndose en una sala de bolos para distraerse un poco de las diversas responsabilidades que tiene en su agenda.

En el proceso se puede ver el gran talento de Andrea Valdiri para esta práctica, mostrando en más de una ocasión que logra derriba todos los pinos de un solo movimiento, aprovechando también la oportunidad para celebrar dejando ver sus mejores pasos de baile.

Al final de las historias se puede ver que la empresaria terminó a la cabeza de la partida con 107 puntos, superando a su hija que obtuvo 71, mientras que su amigo quedó en último lugar con 69.

Andrea Valdiri también quiere descubrir las habilidades de sus seguidores

Antes de pasar el rato en la sala de bolos, la creadora de contenido inició una curiosa dinámica en sus historias de Instagram en la que confesó que quiere conocer las habilidades de sus seguidores, invitándolos a demostrar su talento en un video para que ella pudiera difundirlo en su perfil.

“Hace muchos meses, yo en las redes le decía a las personas qué talento tenían, si cantaban, bailaban, pintaban. Me pueden etiquetar en la historia, me la pueden dedicar, yo lo voy a repostear porque que estas redes sirvan para aportar ese granito para ti, machi, que uno no sabe, de pronto unos contratos internacionales y por estas redes te vean”, contó Andrea Valdiri en una historia.

Seguidamente, en una serie de clips mostró algunos de los videos que sus seguidores le compartieron a propósito de esta dinámica, presentando cantantes, pintores, bailarines y hasta moderadores de eventos.