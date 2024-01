“Necesitamos tocar fondo”: Juliana Galvis expresó su tristeza con sentido mensaje a días de la partida de ser querido

Juliana Galvis es una actriz, modelo y presentadora de televisión colombiana, quien a sus 42 años ha logrado convertirse en una de las figuras más famosas en la industria del entretenimiento, pues cuenta con una amplia trayectoria en exitosas producciones televisivas, tales como: ‘El General Naranjo’, ‘Pa quererte’, ‘Perfil falso’ y su más reciente participación en ‘MasterChef Celebrity’ de RCN televisión, donde ha sabido ganarse el cariño de los televidentes no solo ante la pantalla grande sino también en las redes sociales. Sin embargo, hace pocas horas, la bumanguesa expresó su tristeza con sentido mensaje a días de la partida de ser querido.

Si bien, Galvis suele ser muy activa a través de sus plataformas digitales son pocos los detalles que se conocen con respecto a su vida privada. Sin embargo, no dudó en compartir un sentido mensaje de despedida para su progenitora y por ende, una serie de imágenes en las que se encargó de mostrar los mejores momentos que vivió con su ella, posteriormente tomó la decisión de darse un respiro de las redes sociales y poder vivir su duelo y respectiva sanación. Ahora, la bumaguesa volvió a compartir un nuevo mensaje en su cuenta de Instagram, en el que reiteró: “Transitar por la tristeza y por el dolor NO está mal, llorar, dejar todo, olvidarte del mundo, parar dormir, no querer levantarte, ser egoista”.

Seguidamente, la actriz reiteró que toda este serie de emociones, no están mal, pues según ella, es el que sea y como quiera vivirlo. Sin embargo, quedarse en medio de estas situaciones no está bien, pues todo pasa, todo se transforma: “Solo tú puedes sentir lo que tú sientes, lo que a ti te duele y como a ti te duele. A veces, necesitamos tocar fondo para tomar impulso”.

Lo cierto es que esta mensaje causó sorpresa entre sus fans, sin embargo, la famosa actriz deja ver que el fallecimiento de su madre no ha sido un proceso para nada sencillo debido a la importancia que tuvo en su vida y por supuesto, en la de su pequeña, Agatha.