Jenny López, novia de Jhonny Rivera, dejó ‘sanos’ a críticos que creen que la suegra la odia y no la acepta

Jhonny Rivera y Jenny López, han tratado de vivir su idilio de amor enfrentando a miles de críticos en las redes, que los han llevado a dejar de publicar momentos de su amor en las redes. Precisamente, la cantante, de 21 años, decidió dejar ‘sanos’, a quienes creen que su suegra no la quiere y aún no la ha aceptado en la familia.

El intérprete de ‘Comprendí que te perdí', decidió darle una nueva oportunidad al corazón en 2023, luego de que pasaran años del fin de su vínculo con Luz Galeano, madre de su primogénito, el talentoso reguetonero Andy Rivera; mujer con la que lleva una relación de amistad y respeto, hasta el punto de que ha llegado a compartir el mismo recinto con López sin discusión o pelea alguna.

A pesar de que su unión está consolidada y que Rivera hace hasta lo imposible para ver feliz a Jenny, los detractores por su emparejamiento con una diferencia de edad notoria no se detienen. Esto quedo demostrado en un reclamo que le realizaron a la caucana en sus Historias de Instagram, por no tener foto alguna con su suegra en las redes sociales, hecho que para muchos es síntoma de que no se llevan para nada bien.

Ante estos cuestionamientos, López decidió publicar una fotografía de ellas dos en la celebración de su cumpleaños, evento en el que su media naranja tiró la casa por la ventana con una monumenta l ‘farra’ que le generó un ‘guayabo’ inolvidable a Jenny, hasta el punto que tuvieron que inyectarle suero.

