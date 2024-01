¿'La Nativa’ de Putumayo estará en el ‘Desafío’?

El ‘Desafío The Box’ llegó a su final teniendo a Sensei y Aleja como los ganadores de la copa del 2023 en lo que fue la última temporada desde la Ciudad de Las Cajas, dejando así a Yan y Guajira como los subcampeones en un capítulo más que inolvidable.

Sin embargo, mientras el reality se prepara para celebrar lo que será la edición de sus 20 años ya se ven en las redes sociales algunos aspirantes que buscan quedarse con uno de los puestos de la próxima temporada.

Meses atrás una joven tecnóloga en regencia de farmacia llamada Geny Roció Navia Chindoy residente de una comunidad inga que con mucho orgullo muestra sus raíces, cultura y amor se hizo viral en las redes sociales por sus bailes y admiración por la cantante Karol G.

Se hace llamar ‘La Nativa’ y es que con su hermosa apariencia la joven conserva lo característico de los pueblos ancestrales de Colombia de manera colorida, autóctona y sobre todo muy enigmática.

Ella vive cerca de la asociación de artesanos iuai wasi, un lugar en el que el arte y prendas 100 % elaboradas por manos de los miembros de la comunidad de indígenas ingas hacen. Este es un lugar ubicado en el Resguardo Inga de Condagua cercano al kilómetro 18 vía Mocoa Pitalito.

“De Putumayo para el mundo”

Y recientemente ha publicado un video en sus redes sociales en el que se muestra tal como es y en especial de sus habilidades, lo que la convertiría en un gran acierto de ser seleccionada para el ‘Desafío’ 2024.

“Quiero representar a mi hermoso departamento de Putumayo, su cultura, las mujeres guerreras y las capacidades de la mujer indígena. Desafío 2024 de Putumayo para el mundo. No tengo el mejor bufet del mundo, pero mis ancestros me enseñaron la supervivencia, tampoco soy fisicoculturista, pero tengo la fuerza del oso, no soy deportista, pero corro más rápido que el jaguar”, dijo ‘La Nativa’.