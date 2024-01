El ‘perrito’ de Greeicy Rendón no aguantó y Aleks Syntek pagó las consecuencias en ‘La Voz Kids’

‘La Voz Kids’ es uno de los programas de entretenimiento insignias de Caracol televisión, el cual ha sido el ‘trampolín’ para aquellos niños y niñas que desean dar a conocer su talento frente al diamante del programa y así poder ser elegido por los jurados Andrés Cepeda, Aleks Syntek y Greeicy Rendón. Pero, durante el más reciente capítulo del reality, quien terminó siendo el principal protagonista fue una de las mascotas de la artita caleña, pues su ‘perrito’ no aguantó y Syntek pagó las consecuencias en el reality.

La producción de ‘La Voz Kids’ decidió que los entrenadores pudieran llevar a sus mascotas quienes los ayudarían a elegir sabiamente a aquellos talento que desean ser parte de su equipo. Cepeda, llegó con Dorita, quien es su canina y la consentida en su hogar junto a Elisa Restrepo, mientras que Rendón optó porque su compañía fuese uno de sus pomeranias, quienes terminaron robandose no solo el corazón de los televidentes sino también de Aleks Syntex.

En medio de la despedida de una de las menores, quien no logró pasar a la segunda fase del programa, el jurado aprovechó el momento para llevarse consigo a su silla a la mascota de Greeicy, pero mientras que le decía a la pequeña que debía seguir adelante con sus sueños, el pequeño canino le terminó orinando encima, siendo este una devolución casi que inmediata a su ‘mamá perruna’.

En medio de las risas, Alex aseguró: “Si me ven mojado no fui yo”. Mientras que Rendón dejó claro que su gran amulato es precisamente, su mascota y que debía apoyarla a ella. Lo cierto es que la serie de reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar no solo por lo ocurrido, sino también por la aparición de estos nuevos integrantes.