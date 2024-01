¿No le gusta su cabello largo? Ana Karina Soto buscó convercer a su hijo Dante de un nuevo corte de pelo

Ana Karina Soto es una presentadora de televisión, productora de cine, teatro y actriz colombiana quien se ha convertido en una de las figuras más importantes de RCN televisión, pues luego de su paso por el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, su carrera dentro del fama fue casi que inmediata. Actualmente, la ocañera hace parte de las producciones: ‘Buen día Colombia’ y ‘Mañana Express’. Sin dejar de lado, que Soto se encarga de compartir diversos detalles no solo a nivel profesional sino también personal, donde precisamente su pequeño fue el principal protagonista recientemente, pues Ana Karina buscó convercer a su hijo Dante de un nuevo corte de pelo.

Aunque Soto suele ser muy abierta cuando de su vida privada se trata, lo cierto es que esto ha traído consigo que sea blanco de críticas, pero también de diversas muestras de cariño por parte de sus fans, prueba clara de ellos, fue precisamente, que durante sus vacaciones de mencionados programas, algunos de espectadores llegaron hasta el defensor del televidentes para mostrar su inconformismo. Pero, el tema por el que también ha recibido malos comentarios tiene que ver con su hijo, Dante, pues además de mostrar que cuenta con un talento antes las cámaras a su corta edad ha sido criticado por desear tener su cabello medianamente largo y en ocasiones pintar sus uñas.

Lo cierto es que Ana Karina como Alejandro, sus padres, lo apoyan frente a los gustos con los que cuentan el menor, pues quieren que él mismo pueda descubrir aquello que le gusta y no dejarlo de lado, por los malos comentarios. Además, Dante lo tiene más que claro, pues recientemente la ocañera compartió un corto clip en el que se encargó de mostrar que iba de visita a su peluquero de confianza, pues andaba bromeando sobre realizar un ‘look’ como el de Jason Maoma, teniendo en cuenta que el hijo de la presentadora cuenta con un corte bastante parecido al que tenía el famoso actor, quien ahora prefirió un corte más fresco y mucho más corto: “Estoy listo para que me corten las puntas del pelito”, agregó el menor.

En medio del hecho, la presentadora no dudó en bromear, indicando: sobre si su hijo lo elegiría más corto. Por otra parte, Dante no dudó en mostrar su molestia, pues el peluquero ya había cortado solo las puntas de su pelo, el cual se encuentra y se quedó sobre los hombros, tal y como fue el gusto del pequeño: “Para que nos retoque el corte de Dante porque ya mañana vuelve a sus clases y entonces va a llegar super cool con un corte nuevo y todo”, agregó Ana Karina, resaltando que no logró convencer a su pequeño para que se cambiara el ‘look’.