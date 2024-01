“Sigue intacta”: Andy Rivera contó lo que no pudieron llevarse en el millonario robo de su casa

El reconocido cantante de reguetón, Andy Rivera, volvió a pronunciarse a través de sus redes sociales sobre la experiencia del millonario robo que sufrió el pasado 25 de diciembre, en su residencia en Medellín. A pesar de perder valiosas joyas, dinero y dos cajas fuertes, el hijo del famoso exponente de música popular, Jhonyy Rivera, abordó el tema con optimismo y reveló sus planes para el año 2024.

El reguetonero, quien se sintió vulnerable y desconfiado de su círculo cercano después del gran robo perpetrado por varios delincuentes, decidió compartir con sus seguidores lo que estos no pudieron arrebatarle. En un video publicado tres semanas después del incidente, Andy Rivera destacó lo único que permaneció intacto pese a la situación adversa.

“Quizás se robaron un par de cositas materiales, mi gente, pero la paz nunca, esa sigue intacta”, expresó el artista al inicio del video. Con un tono reflexivo, Rivera habló sobre la satisfacción de tener una conciencia limpia que permite dormir en paz, libre de deudas y sin haber causado daño a nadie.

A pesar de las dificultades vividas, el intérprete de éxitos como ‘Te pintaron pajaritos’, ‘Monumento’ y ‘Espina de Rosa’ señaló que estas situaciones anuncian la llegada de tiempos mejores. “Esa es la vida avisándonos de que nos viene lo bueno, este año va a ser especial, eso está decretado, se lo deseo a ustedes, vamos a romper”, concluyó el video, mostrando un escenario tranquilo desde una terraza, rodeado de árboles.

En redes, los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios coincidieron con el cantante de que la paz mental es lo único que no pueden arrebatar. “Andy, lo material se recupera, es bueno saber que sigues de pie, no te dejes vencer por la tristeza”; “Es cierto ome, nada mejor que una conciencia limpia”, “Ánimo, Andy, todo será mucho mejor, éxitos”, escribieron los internautas en las plataformas digitales.