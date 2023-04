“Tuvimos una discusión”: ‘La Liendra’ reveló por qué ya no pasa tanto tiempo con Andy Rivera

‘La Liendra’ le contó a sus seguidores un curioso detalle respecto a uno de sus compañeros cercanos, Andy Rivera, con quien solía compartir frecuentemente. Sin embargo, varios fanáticos del influencer notaron que el cantante no había aparecido en sus historias en un largo tiempo, por lo que decidió aclarar el asunto de una vez por todas.

En los últimos días, el creador de contenido ha estado trabajando de manera discreta en un gran proyecto en el que planea reunir a una gran cantidad de celebridades latinas en un partido de fútbol que se llevará a cabo en Colombia, dejando ver que figuras como Mateo Carvajal y Sara Uribe están involucradas.

Sin embargo, el joven suele encontrar algunos espacios en su apretada agenda para comunicarse con sus seguidores a través de dinámicas en Instagram como sesiones de preguntas y respuestas.

Y fue a través de esta actividad que La Liendra aprovechó una pregunta de un seguidor para hablar sobre las razones por las que él y Andy Rivera no han aparecido juntos en las redes sociales desde hace mucho tiempo.

“Todo el mundo me hace esa pregunta y la verdad es que peleamos. Tuvimos una discusión porque yo le presté cinco ‘lucas’ y él no me las pagó. Entonces yo le dije: ‘¿sabe qué, flecho? Corte acá'”, contó el joven en una historia.

Pero no tardó mucho en reírse y desmentir esta historia, revelando que a pesar de que no lo publican en sus redes sociales, él y Andy Rivera suelen frecuentarse un par de veces por mes, siendo La Liendra quien termina yendo a su casa.

“Las veces que nos vemos, que yo voy a la casa de él, yo trato de ir por ahí una vez o dos veces al mes, no mostramos, no grabamos nada. Yo me parcho tanto con ‘el flecho’ que yo no grabo nada, yo no voy a grabar, yo no voy a mostrarlo a él. Nosotros nos parchamos a hablar mi***a y se nos olvida el celular, las redes”, comentó el influencer.

Además, destacó que muchas veces se les dificulta coincidir debido a que ambos tienen un itinerario bastante ocupado, complicando así un encuentro casual entre ellos.