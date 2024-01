“No he hecho nada”: Yeison Jiménez rompió su silencio y le respondió a Luis Alberto Posada

Yeison Jiménez es un reconocido cantante y compositor colombiano, especialmente conocido en el género de música popular o música regional mexicana. El manizaleño, a sus 32 años, ha ganado una amplia popularidad por sus letras y su auténtico estilo, obteniendo éxito no solo Colombia sino también en otros países del mundo, entre las que se incluyen: ‘Aventurero’, ‘El Desmadre’ y ‘Vete’. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en la vida, del artista, pues recientemente aseguró que no se retracta de sus declaraciones a Luis Alberto Posada.

En medio de la polémica que ha generado los presuntos líos entre los cantantes, en donde Jiménez, en principio, mostró su respeto por Posada, asegurando que los problemas en el sonido habrían dado por su equipo de trabajo y no por, Yeison como trataron de mostrarlo. Posteriormente, la molestia fue latente en Luis Alberto, quien accedió a una entrevista para el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, en donde mostró su descontento por el intérprete de ‘Aventurero’: “Yo no soy la superestrella, pero sí merezco respeto. Yo jamás hablé de Yeison (…) Pienso que debe retractarse públicamente (…) Respete el género y respete la jerarquía”.

Ante el hecho, Jiménez guardó silencio a través de sus redes sociales, sin embargo, la emisora ‘Olimpica’ se contactó con el artista, quien, en medio de su conversación, reiteró: “Yo tengo una pregunta para ustedes, que me digan de todo corazón, en que momento yo con mis palabras, por salir a decir, venga, no me metan en este tema, que yo no tengo que ver en qué momento le falté el respeto”.

Asimismo, Jiménez indicó que él no tiene nada que ver con ‘Sírvalo, pues’, empresa que eventos que, al parecer, era la organizadora cuando se dieron los hechos: “Dijo Lo sé todo, la empresa de Yeison Jiménez, son unos payasos, nunca ha sido mi empresa, nunca he tenido 50 velas en ese entierro, es más en todo lo que hemos trabajado, ni siquiera he sido socio en un concierto”. Finalmente, el cantante aseguró que si llegara a retractarse de sus declaraciones, lo único que haría sería decir que no lo ama, que no es uno de su maestro, su seguidor, que no lo va a abrazar cuando lo vea, entre otras declaraciones.

“Ni siquiera dije que él tenía la culpa (…) Lo más importante que tiene que tener uno es la consciencia tranquila, uno en esta vida siempre lo van a tratar de meterlo en problemas, en chismes. Lo único que siento es tristeza. Por lo veo, si creyó que yo fui a dañar un sonido, no tengo que hacer una cosa de esas ni a él ni a nadie (…) Yo no he hecho nada”.