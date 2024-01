“Las llaves son de adorno”: Niña de La Guajira dio cátedra de canto y cuidado ambiental en ‘La Voz Kids’

Menores de todas partes de Colombia, ven en ‘La Voz Kids’ el lugar ideal para cumplir sus sueños. Pero, en la noche de este viernes 12 de enero, en esta tarima de Caracol Televisión no solo quedó plasmado el anhelo individual de una concursante, también el de miles de niños de La Guajira que no cuentan con agua potable y un sistema alimenticio adecuado.

Simara Alejandra Torres Torres, no solo llegó a su Audición a Ciegas, a interpretar las difíciles y variadas notas de la canción ‘I Will Always Love You’, de Whitney Houston; también para dejar un mensaje que despertó conciencia en los televidentes y de paso le sacó lágrimas a más de uno.

“Aquí las llaves son de adorno. Yo quiero con mi canto llevar un mensaje para que todos podamos tomar agua potable”, manifestó la pequeña, quien es oriunda del municipio de Manaure, misma que con su talento logró que Cepeda, Greeicy y Syntek, giraran sus sillas para observar su talento, y acto seguido sacar sus tácticas para convencerla de que haga parte de los equipos.

Finalmente, Rendón fue la afortunada de quedarse con esta melodiosa voz, no sin antes de que el intérprete de ‘Un Ratito’, le diera un contundente mensaje a los televidentes: “Los niños de La Guajira se merecen el agua, un buen sistema alimenticio y muchas cosas. (...) Cómo es posible que los tengamos olvidados”. Simara se une al dúo de hermanos guajiros que pasaron a la siguiente etapa a punta de vallenato.

