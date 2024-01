“¿Estará en televisión?”: Lo que dijo Katerin Peláez sobre su participación en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos se viene con todo y en redes los usuarios no paran de preguntar a sus artistas favoritos si participarán en el próximo reality de RCN. Uno de los personajes consultados por el público en las redes fue la famosa influencer Katerin Peláez, quién respondió si estará o no en la nueva producción.

Aunque no hay fecha oficial del estreno del nuevo programa que buscará restarle audiencia a su competidor más cercano, posiblemente la transmisión comience en las siguientes semanas y los televidentes están ansiosos por conocer al resto de los participantes del espacio, el cual será animado por Cristina Hurtado y Carla Giraldo.

Al igual que otras personalidades del mundo artístico, la ex “Protagonista de nuestra tele” interactuó con sus seguidores, abriendo la caja de preguntas a través de su cuenta en Instagram, en la que le preguntaron si sería una de las 22 celebridades que convivirán en la casa vigilados por 40 cámaras, las 24 horas del día.

La respuesta de Katerin Peláez sobre su participación en La Casa de los Famosos

Al principio del video, Katerin mencionó que desconocía la nueva producción del canal y dijo lo que pensaba al respecto de estos shows televisivos, comentando su experiencia de haber estado en uno de ellos hace años.

“Cuando tú tienes tus prioridades claras no pierdes el enfoque, mi foco en este momento no tiene nada que ver con estar en televisión, ni estar en realities y más ya después de haber ya pasado por uno”, declaró la modelo desde su cuenta personal.

Mencionó que las personas que acuden a estos programas se encuentran sujetas a una serie de normas, en el que la producción hacen lo que quieran con su imagen, pasando por encima del sentir de los participantes, llevándolos a guardar silencio por mucho tiempo. “Porque uno firma unos documentos que no leen por la emoción de entrar allá y después toca dejar que mucha gente hable sin conocimiento”, recalcó la empresaria.

Señaló que por el momento no está entre sus prioridades aparecer en la pantalla. “Ahorita no me interesa, mi prioridad es mi familia, mi hogar y sacar adelante mis emprendimientos como lo estoy haciendo hasta ahora”, concluyó Katerin.