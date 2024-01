‘La Casa de los Famosos’ reveló a otra de sus participantes y ‘les están dando palo’ por el elenco “no tan conocido”

RCN Televisión ha decidido incursionar en el género de reality shows con su nueva producción para el año 2024, titulada ‘La Casa de los Famosos Colombia’. Este programa reunirá a varias personalidades conocidas para que convivan en un formato que ha tenido éxito en otras partes del mundo. Aunque la lista completa de participantes aún no se ha revelado, ya van dos participantes confirmadas, pero el público está molesto porque esperaban más del casting del esperado reality.

Las actrices que hasta al momento hacen parte de las concursantes son Martha Isabel Bolaños y Diana Ángel, la recordada actriz del ‘Francisco el Matemático’ y de ‘Mujeres a la Plancha’ donde ha hecho parte del elenco por varias temporadas y muchos la recuerdan por sus actuaciones sobre el escenario. Pese a que para algunos el anuncio causo expectativa, otros desde ya rechazan el nuevo formato de RCN, pues consideran que las contrataciones de los participantes y presentadoras han sido un desacierto y no va a generar emoción dentro de la casa.

Con comentarios como “La mamerta de Diana Ángel le tocó volver a la TV ya nadie la llama para un comercial”, “Que fastidio Carla,por ella no veré ese programa ni a palo” y “Pero estos no son tan famosos, parece la casa de los conocidos no famosos”, los televidentes dejaron ver su descontento por el anuncio.

Otros de los posibles participantes

Según Carlos Ochoa, a la lista de participantes se van a sumar Maleja Restrepo y su pareja Tatán Mejía, conocidos por su vida como pareja y lo que comparten en las redes sociales. Otra de las participantes desde el mundo digital puede ser ‘La Segura’ la influencer caleña que se ha hecho conocer por su historia de resiliencia y contenido de humor.

Otra de las sorpresas que podría tener el reality tiene que ver, precisamente, con ‘José Miguel’, quien fue figura de varios realities de Caracol televisión como lo son ‘La Descarga’, ‘Yo me llamo’ y ‘La Voz’.