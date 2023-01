Se metieron a robar en la casa de Katerin Peláez

Katerin Peláez se suma a las estadísticas de los robos en Colombia, esto después que antisociales ingresaron a su nueva casa aprovechando que en el momento no había nadie dentro de ella para extraer diversos objetos de la misma.

La revelación la hizo por medio de sus historias en la red social Instagram en la que detalló lo ocurrido, sin precisar qué es lo que se llevaron los ladrones y para contarle a su comunidad digital ante las preguntas sobre lo ocurrido.

“La gente está preocupada preguntándome ‘¿Kate cómo te robaron? ¿Qué te pasó?’ bueno, les cuento, se entraron a nuestra nueva casa, como esta desocupada, como nosotros no estamos viviendo todavía acá, aprovecharon la ausencia de nosotros y nos robaron muchísimas cosas de valor que yo había durante los primeros días de enero que estuve quedándome acá”, contó en primera instancia Katerin Peláez.

Indicó que agradece enormemente no haber estado en la casa ni ella, ni su familia para no tener que presenciar el momento, ya que teme a la reacción que habría tenido ante la situación. Sin embargo, enfatizó que lo que los ladrones se llevaron son solo cosas materiales y que con el tiempo futuro buscará la forma de cómo reemplazarlas. Indicó que a pesar de las perdidas materiales lo único importante es la vida, por lo que agradece no haber estado en el lugar.

“Obviamente aprovecharon la ausencia para robar, pero yo le doy gracias al Señor que nosotros no estábamos porque uno no sabe cómo va a reaccionar si de pronto el ladrón entra y nos encuentra ahí o cómo va a reaccionar uno con el susto, así que son cosas materiales y eso con el tiempo se recuperan”, finalizó Katerin Peláez.