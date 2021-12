¿De dónde viene el dinero de Yeferson Cossio?

Cossio ha sido de los personajes más sonados del país durante los últimos años, y es que es polémico su actuar. Hace poco aseguró haber renunciado a su nacionalidad, por la cantidad de impuestos que debía pagar a la DIAN, compró una alfombra de oro en Dubai y fue expulsado de una feria equina en Cartagena.

La entrevista de 1 hora y media con el creador de contenido fue publicada a través del canal de Youtube del comediante Alejandro Riaño. Este llegó con el apoyo de una muleta para caminar pues asegura estar “discapacitado”.

De entrada, Gonzalez le pregunta por su Onlyfans, a lo que este responde que no le fue muy bien pues sus publicaciones no eran muy explícitas sino “Que en boxer, que mojadito, que marcadito y eso. No me parece que dejara mucho dinero, y me enfoqué solamente en Facebook”, aseguró.

Y es que esta red social es una en las que es más fuerte. No por nada estuvo nominado hace poco en los premios InstaFest a “Mejor content creator en Facebook”. En el video asegura que por cada millón de vistas que tienen los videos publicados en esta red social, gana 500 dólares, es decir, aproximadamente 2 millones de pesos. Esto lo confesó cuando el entrevistador le preguntó por sus “negocios”.

Otra de las formas en las que más gana dinero es haciendo publicidad en sus cuentas. Hablando de marcas y empresas, utilizando sus productos en los videos que realiza, o simplemente poniéndolos en ellos sin necesidad de nombrarlos, algo a lo que en la publicidad se le llama ‘product placement’.

También lo consigue a través de dinámicas en las redes sociales. Lo cuenta entonces de la siguiente manera: “Yo les digo a las personas (dueños de las cuentas que quieren crecer en seguidores): ‘Dame 10 millones de pesos más IVA, y yo te doy mínimo 300.000 seguidores’”, acto seguido le dice a quienes lo siguen “‘A los que sigan estas cuentas, unas 200 más o menos, 150, les doy una moto, 300 millones de pesos, 2 iPhone 13, etc..”, confesó a Juanpis.

Este le preguntó si no perdía plata con eso, pues pensó que por todas las personas que redirigiera a las cuentas le pagaban 10 millones en total. Sin embargo, este aseguró que el monto es por cada una de las personas que llegan a la misma.

Vea la charla aquí: