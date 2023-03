“No me importa que me digan mantenida”: Ex de Alejandro Riaño reveló cómo es su vida luego de su separación

María Alejandra Manotas es una arquitecta, empresaria y creadora de contenido, quien ha logrado ganarse el cariño de sus seguidores, según ellos, por la trasparencia que tiene en cada una de sus publicaciones, en donde quienes son mamás y llevan a cabo otra serie de actividades se sienten identificadas con sus declaraciones. Sin dejar de lado, que su separación hace algunos meses de Alejandro Riaño, luego de varios años juntos.

Si bien, en repetidas ocasiones han reiterado que intentaron en varias ocasiones, intentar que su relación funcionará, por el bien de ellos y de sus tres hijos, la mejor opción resultó ser su separación. Aunque cada uno ya cuenta con una pareja, en donde se han dejado ver más felices que nunca los comentarios no han pasado desapercibidos y así lo hizo saber Manotas en medio de una entrevista para ‘Los40Colombia’.

Además, indicó: “Todos los hijuemadres días me levanto a trabajar”, resaltando que Riaño también es un excelente papá, pero una parte de los gastos los asume ella. Sin dejar de lado, que esta fue la principal razón por la que realizó un clip asegurando que era una “mantenida”, ya que varios internautas indicaron que ella se gastaba y disfrutaba con la plata de su ex, siendo este el que le saltó la chispa

La arquitecta aseguró que como es costumbre los comentarios en su contra no han faltado, sin embargo, ha aprendido a lidiar con cada una de estas situaciones teniendo en cuenta que algunas personas se dejan dominar sobre aquellas declaraciones que les digan los demás, lo que termina afectando su diario vivir y también su relación con otros: “No me importa que me digan mantenida, no me importa que me digan mala mamá”, aseguró Manotas.

Seguidamente, María Alejandra aseguró que intenta verle el lado positivo, pues en parte este tipo de críticas le permiten reflexionar sobre las distintas situaciones que ha tenido que afrontar, enfatizando que cada persona se encuentra en una constante evolución. Asimismo, resaltó que en varios ocasiones también, le refutan sobre que es una “persona pública” y que por tal motivo debería aguantarse algunos comentarios, esto sin molestarse al respecto.

Ante esto, Manotas indicó que no soporta estas actitudes e incluso opta por dar a conocer los comentarios negativos que le llegan a su cuenta de Instagram, la empresaria aseguró: “Entonces lo voy a boletear, vean lo que me está diciendo esta persona que mi hija es horrorosa”. Seguidamente, aseguró que los internautas no pueden decir que ella es una mala persona y que esta no resultaría ser la mejor: “Si yo estoy expuesta a eso y tú estás comentándome, te estás exponiendo a que yo haga, lo que yo quiera”.