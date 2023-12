¿No ha olvidado a Riaño? María Manotas explicó por qué su saco navideño lleva el nombre de Alejandro como parte de su familia

La arquitecta María Alejandra Manotas sigue enamorando a sus seguidores con sus contenidos en redes sociales sobre decoración de interiores, sus hijos y su emprendimiento con productos para el cabello, además de mantener la intriga de cómo es actualmente su nueva relación sentimental luego de separarse tras varios años de matrimonio con el comediante que da vida a Juanpis González, Alejandro Riaño, con quien tuvo a sus tres hijos, Matilde, Antonio y Agustín.

La empresaria disfruta compartir su rol de influenciadora y deja ver algunos obsequios que recibe por parte de algunas marcas de las cuales es imagen, más en esta época navideña donde la unión familiar, los regalos y los buenos momentos y recuerdos cobran más valor, aunque cause confusión entre sus fans.

“Regalitos con todos los nombres de esta familia”, escribió la arquitecta mientras posaba con un saco navideño que lleva los nombres ‘Mari, Alejandro, Matilde, Antonio y Agustín’, bordados en la parte inferior, por lo que sus seguidores no tardaron en preguntarle por mensajes internos, por qué incluía el nombre de Alejandro como su familia, si se había separado de su exesposo, el comediante y empresario, Alejandro Riaño.

Por ello, la creadora de contenido no se aguantó las ganas y entre risas dejó saber que eso iba a pasar, por lo que no tardó en responder a las dudas y aclarar el tema, para que no crean sus seguidores que no ha olvidado al papá de sus hijos o que se está dando una segunda oportunidad con él, por lo que dijo:

“El problema de que tu ex y el actual se llamen igual! Mi mono lindo también se llama ALEJANDRO. Es muy chistoso pero los Alejandros abundan en mi vida!”, indicó María Alejandra, para luego complementar diciendo que su abuelo, su hermano, su novio, su exesposo, todos se llaman igual, y en forma de chiste expresó: “Solo me falta ponerle Alejandro a un hijo”.

