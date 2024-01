“Todo va a estar bien” Julio Sánchez Cóccaro afirmó que tuvo un encuentro espiritual con la virgen de Fátima

Julio Sánchez Cóccaro es un actor colombiano reconocido por su trayectoria en diferentes producciones televisivas y cinematográficas. Recientemente, en una entrevista en el programa Lo sé todo, de Canal Uno, Julio afirmó que tuvo un encuentro espiritual con la virgen de Fátima.

De hecho, para las personas que son poco creyentes podrían pensar que esto suena un poco extraño o incluso inverosímil, pero es importante recordar que cada persona tiene sus propias creencias y experiencias espirituales.

En cuanto a Julio, él ha explicado que este encuentro le ha ayudado a encontrar un mayor sentido de paz y propósito en su vida. De acuerdo con las declaraciones del actor, la virgen se le apareció en un momento de extremas dificultades de salud, cuando sufrió de una neumonía língula que estaba fuera de control.

“Yo estaba durmiendo profundamente cuando, de repente, abrí los ojos y vi una figura muy brillante, es una mujer con una corona, ella flota, no camina. Flota por mi lado derecho, viene hasta mi pecho, me mira fijamente a los ojos y mentalmente me dice: “Todo va a estar bien””, relató el actor bogotano.

En su descripción, el actor recordó cómo, durante esa noche y mientras descansaba en medio de la grave enfermedad, percibió la presencia de la virgen, a quien él identificó como la virgen de Fátima.

Esta experiencia, según Sánchez Cóccaro, fue tan importante, que afirmó que tras el encuentro su condición mejoró significativamente, lo que le permitió recibir el alta médica al poco tiempo.

Cabe recordar que La virgen de Fátima es una advocación mariana que se originó en Portugal en 1917. Según la historia, tres niños pastores afirmaron haber visto a la Virgen María en la localidad de Fátima. La Virgen les habría revelado tres secretos que posteriormente se hicieron famosos en todo el mundo.

La devoción a la Virgen de Fátima se ha extendido por todo el mundo y se ha convertido en una de las más populares dentro del catolicismo. Muchos fieles acuden a la ciudad de Fátima para visitar el santuario y rendir homenaje a la Virgen.