“Margarita Rosa me vio empeloto”: Julio Sánchez reveló la inesperada reacción de la actriz tras sorpresivo encuentro

Julio Sánchez Cóccaro es un reconocido actor quien se dio a conocer en distintas producciones nacionales tales como: ‘Puerta Grande’, ‘Amar y vivir’, ‘Paraíso travel’, entre otras. Sin dejar de lado, que hace poco hizo parte de ‘MasterChef Celebrity’, reality en donde logró destacarse gracias a sus capacidades y por supuesto, su manera de ser.

Aunque desde hace algún tiempo no se le ha visto siendo parte de una nueva telenovela ha estado dándose a conocer a través de TikTok, con su propio contenido y también en compañía de su hijo, Variel. Sin embargo, otro hace poco sorprendió a sus fans con un story time, en el que relató el momento en que Margarita Rosa lo vio empeloto y su inesperada reacción.

El actor inició su relato asegurando que este hecho se dio en medio de las grabaciones de una telenovela, en donde el director les indicó que tanto él como Margarita Rosa debían estar a solas y el resto del equipo debía salirse del set y según él empezaron a cuadrar toda la escena: “Julio tú vas a estar con Margarita te subes encima de ella, retiras la sabana se ve tu cuerpo desnudo y comienzas a bajar por aquí, a besarla y luego bajas un poco más”.

Seguidamente, Cóccaro indicó que en medio de esta situación él debía hacer un movimiento de tipo torero, para luego poder hacer un foco y luego tenía que salir corriendo por detrás de las cámaras en donde el actor tuviera el capote y dijera: “El uno para el otro, él y yo desnudos o muere él o muero yo”. Sin dejar de lado, que mientras estaban acostados también debería decirle algunas palabras subidas de tono que también fue muy célebre.

Pero todo al parecer, se salió de control, pues al finalizar la entrega claramente, terminó empeloto con simplemente una sabana: “La sabana se había ido más lejos y yo… Ustedes piensan que en una escena de esos uno está emocionadísimo y no, uno está nerviosísimo no sabe qué hacer, suda”. Aunque el actor trataba de acomodar la sabana para que no existiera contacto físico al finalizar la escena salió corriendo con la sabana a toda velocidad: “Y Margarita empieza a reirse como una loca y yo no sabía que hacer, entonces cogí el capote y me lo puse”.

Finalmente, los actores volvieron a repetir la escena con la misma corrida incluida si no que en medio de este momento analizó que el capote le quedaba como falda de campesino, aunque De Francisco buscó aguantar la risa fue inevitable y resultó pidiendo disculpas por lo ocurrido. Sin embargo, para que la escena quedara lo mejor posible se grabó por alrededor de dos horas en las que las risas de Margarita fueron las que se robaron toda la atención.