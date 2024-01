Adolescente de ‘La Voz Kids’ hizo confundir a Cepeda y puso a vibrar los televisores de Colombia con su vozarrón

Aleks Syntek, Andrés Cepeda y Greeicy Rendón, se pegaron tremenda confundida la noche de este jueves 11 de enero, en el tercer episodio de ‘La Voz Kids’, luego de que un concursante se escuchara imponente en el escenario con su vozarrón. Las graves tonalidades del joven hicieron pensar a los entrenadores que les estaban jugando una broma, por lo que por poco y el participante no pasa a la siguiente etapa; ¿De quién se trata?

Estas primeras presentaciones a ciegas han sorprendido sobre manera a los televidentes de Caracol Televisión, pero la más reciente participación de Jerónimo, un joven cantante de catorce años, dejó sin palabras a muchos, luego de que el menor entonara las notas de la canción ‘Libre’ de Nino Bravo, con los mismos tonos graves del español.

“¿Ya terminó tu cambio de voz, ya hiciste tu transición? (...) Me sentí paralizado, no supe qué hacer, pensé que estaba en ‘La Voz Senior’”, fueron las palabras de asombro de Cepeda, quien fue el único de los sentados en las sillas rojas en no girarse para observar el talento de ‘Jero’.

Por su parte, Syntek y Rendón, si se la jugaron por él, teniendo en cuenta por demás las palabras dichas por el abuelo del adolescente, quien aseguró que el talentoso chico, “vuelve locas a las muchachas’. Finalmente, Jerónimo optó por ser guiado en este camino por la intérprete de ‘ Amantes’, elección que realizó entonando algunos fragmentos de este tema lanzado en 2017, y que acumula más de 749.000 millones de reproducciones en YouTube.

