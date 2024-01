“Todo el picante a la competencia”: ‘La Casa de los Famosos Colombia’ confirmó el nombre de su primera participante

RCN Televisión es uno de los canales que ha acompañado las noches de los colombianos con múltiples programas de entretenimiento, y este 2024 le hizo la apuesta a una producción que reúne a varios famosos para verlos convivir, un formato que ha triunfado en varias partes del mundo, ‘La Casa de los Famosos Colombia’ será una de las producciones más esperadas del año para seguir la vida y formas de convivir de los que harán parte de esta primera temporada de esta producción; y aunque muchos están a la expectativa de los participantes, solo una persona ya está confirmada y puede ser quién le agregue mucho ‘picante’ a la convivencia de la casa.

Le puede interesar: Paola Jara le compartió a sus seguidores su ‘nidito de amor’ junto a Jessi Uribe con un romántico momento

Se trata de Martha Isabel Bolaños, la reconocida actriz caleña que le ha dado vida a personajes como la ‘Pupuchurra’ de ‘Betty la Fea’, además de su recordada participación en ‘MasterChef Celebrity’ programa en el que se destacó con sus recetas y su forma de decir las cosas con mucha sinceridad a todos sus compañeros participantes, además de su recordada participación en ‘La Isla de los Famosos’. En una publicación de redes sociales, Martha Isabel hizo el anuncio de su participación y de forma irónica afirmó que es una mujer muy tranquila y serena.

Martha Isabel y su incidente con la VISA

La actriz, constantemente comparte por medio de sus redes sociales anécdotas de su vida y con las que reflexiona para sus seguidores. La actriz compartió una historia que concluyó en la cancelación de su visa, y además de compartir su anécdota, la exparticipante de Master Chef declaró todo sucedió después de tomar una mala decisión. Según lo contó Marta, “Cuando yo me fui a Chicago yo ‘mesereaba’ y al mismo tiempo realizaba un ‘castina y audiciones, me empezaron a pasar cosas buenas. Yo decidí por temas emocionales regresarme a Colombia y me cancelaron la visa, no pude volver a entrar”.

Pese a que para los ojos de muchos, la elección que ella tomó la llevó a vivir una de sus mejores etapas profesionales en el país, y pese a lo baches emocionales, como ella lo afirma, se considera una persona muy realizada: “Si yo me hubiera quedado, hubiera ganado un ‘casting’ y no estaría aquí. Yo regresé a Colombia, me metí a la ‘Isla de los famosos’ y empezó la parte más importante de mi carrera, esas son las decisiones”.