Emmanuel Restrepo, Carmelo en ‘Rigo’, confesó cuál es la tarea doméstica que no le gusta hacer

Sin duda ‘Rigo’ ha sido una de las series más exitosas de RCN que ha logrado acaparar la atención de los colombianos. Estrenada hace tres meses, la historia que relata la vicisitudes del pedalista antioqueño Rigoberto Urán, protagonizada por Juan Pablo Urrego y Ana María Estupiñán se ha ganado el aprecio de la audiencia y uno de los personajes que ha dado de qué hablar es Carmelo Rendón, interpretado por el joven Emmanuel Restrepo.

El artista, de 31 años, exitoso en grandes producciones como ‘La primera vez’ de Netflix y ‘Romina Poderosa’, da vida al hijo mimado del prestamista usurero de Urrao, Evaristo Rendón, quien le hace la vida imposible al deportista para impedir que abrace la fama en el mundo del ciclismo. Lo más llamativo de su interpretación han sido sus muecas y parlamentos cargados de tropiezos y humor, que se han vuelto virales en redes.

La caracterización de Restrepo en la serie de RCN le valido numerosos elogios, tanto de sus compañeros de trabajo en el medio artístico como de miles de seguidores. Recientemente, el actor participó en un reto de preguntas y repuestas cortas en el que dio a conocer otros aspectos de su vida personal.

¿Cuál es la tarea doméstica que detesta hacer Emmanuel Restrepo?

Una de las interrogantes formuladas al actor es sobre cuál era la tarea doméstica que menos le gusta hacer. “Lavar los baños no me gusta, pero prefero barrer, trapear, lavar platos me encanta. Lavar platos para mí es como una meditación. Me gusta mucho, lo disfruto, puedo ir a las casas”, dijo sonriendo el actor.

En redes, los comentarios no se hicieron esperar, valorando el talento que proyecta en la teleserie con su personaje. “Un gran actor este niño. Uno quisiera odiarlo por las maldades que le hace a Rigo. Pero termina amándolo y riendo a carcajadas con cada gesto, con cada palabra que dice”, fue uno de los comentarios de los internautas.