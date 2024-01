Así se veía Martha Isabel Bolaños cuando tan solo era una adolescente

Martha Isabel Bolaños, es una actriz caleña que ha deslumbrado con su belleza, carisma y personalidad multifacética a lo largo de su carrera actoral, es recordada por su papel de ‘La pupuchurra’ en ‘Yo soy Betty, la fea’, y su polémica participación en ‘MasterChef Celebrity’, donde dio de qué hablar por su forma de ser y su gran talento en la cocina. Ahora sorprende a sus seguidores al ser parte del realityshow de convivencia del Canal RCN, ‘La casa de los famosos’.

En los últimos meses ha compartido con sus miles seguidores en redes sociales algunos pilares de su vida personal. Para la actriz, su familia es la base de construcción de sus sueños y de quien es actualmente. Es así, como en este paso por los recuerdos que le imprimen valor a su vida, compartió una foto de su adolescencia, dejando ver que su belleza es natural y que a pesar del tiempo, no le pasan los años.

“13 añitos, cuando todo apenas comenzaba. Aquí estoy con el uniforme de mi colegio, el único que conocí. Ahí estudié desde kínder hasta once. Repetí séptimo, siempre perdí matemáticas y pasaba por promedio. No hacía tareas, me metía en cuanta actividad existía para perder clase. Estuve en las misiones, las danzas, teatro, basket, volley, etc, el único que nunca logré fue el coro. Es un talento negado para mi. Pero he sido feliz, he alcanzado muchas estrellas y tengo más sueños que nunca”, relató la actriz junto a la instantánea en la que se evidencia cómo lucía cuando niña.

Sin duda, fueron muchos los halagos recibidos por parte de sus seguidores, quienes destacan su belleza y porte; así, como su capacidad para luchar por sus sueños de niña y hacerlos realidad con el paso de los años, sin olvidar aquellas situaciones que le permitieron fortalecer su carácter y avanzar en sus proyectos. Y es que para la actriz, estos pilares permanecen cada día más fortalecidos e impactan su realidad. Su amor por su tierra natal, Cali, la convierte en una abanderada de sus raíces donde quiera que vaya y los retos que ha asumido a nivel profesional la motivan a continuar alcanzando aquellos sueños y estrellas que desde niña anhelaba.

Así mismo, Martha Isabel comparte a diario con sus seguidores, consejos, estrategias y rituales para llevar una vida armoniosa, de positivismo y autenticidad. Su activismo en redes lleva a sus seguidores a estar siempre al tanto de las novedades de su vida personal y actoral.

