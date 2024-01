Polémica en redes por participación de Martha Isabel Bolaños en ‘La Casa de Los Famosos’

Finalmente ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia ha revelado el primer nombre de los 22 participantes que se sumarán al reality show y se trata de la estrella del éxito dramático ‘Yo Soy Betty, La Fea’, la espectacular Martha Isabel Bolaños.

La también recién exparticipante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ quien se caracteriza por su encantadora y explosiva personalidad se verá la cara junto a los demás participantes próximamente, sin embargo, la notica de su llegada a ‘La Casa de Los Famosos’ generó todo tipo de reacciones en las redes del programa, pues los detractores de la actriz no se quedaron callados.

“Otra vez en un reality, y apenas terminando el otro. Déjenos descansar de la mala actitud que tiene esta mujer. En ese programa de famosos ninguno” y “Con eso demuestran que buscan es personas para entrar en discusiones y así subir rating”, son algunas de las reacciones que destacan.

Aclaman a Martha Isabel Bolaños

Pero han sido más los comentarios a favor de la caleña, pues aseguran que su confirmación a ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia es un buen inicio, ya que para algunos es la favorita, que mantendrá a la expectativa a muchos por lo que esperan la confirmación de quienes acompañarán a Martha Isabel Bolaños nen competencia.

“Esto va a estar buenooooo una caleña directa y sin tapujos”, “Diossss si en MasterChef no se quedaba callada aquí arde troya”, “Que bueno. Me encanta marta siempre será mi favorita en cualquier reality, no veo la hora que empiece 👏👏👏”, “Está mujer es picante puro... además de bella” y “Ayyy papá se prendió 🔥 🔥 🔥 🔥 😂 😂 😂”.

Es de recordar que este formato tendrá a Cristina Hurtado y a la ganadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ Carla Giraldo como las presentadoras que estarán día a día mostrando lo que ocurre las 24 horas en ‘La Casa de Los Famosos’.