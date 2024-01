“Te luce mejor”: Ana María Estupiñán recibe elogios en redes por nuevo estilo

La reconocida actriz colombiana Ana María Estupiñán, célebre por su papel protagónico en la serie ‘Rigo’, ha generado revuelo en las redes sociales al exhibir un sutil pero impactante cambio en su apariencia.

La artista, conocida por su versatilidad y autenticidad, compartió varias fotografías en las que revela un retorno a su característico cabello crespo, luego de haber adoptado un estilo más liso durante su participación en la producción de RCN, siguiendo el look de la esposa del ciclista Rigoberto Urán.

Le puede interesar: Lo que dijo Michelle, la esposa de Rigoberto Urán, sobre el papel de Ana María Estupiñán en Rigo

En su cuenta de Instagram, Ana María Estupiñán expresó: “El pelo desordenado no importa... mis rizos vuelven lentamente”, acompañando el mensaje con imágenes que destacan su cabello en su forma natural. Tres meses después del estreno de la historia del pedalista paisa, la actriz sorprendió a sus seguidores al mostrar su melena con crespos, desatando una ola de elogios y comentarios positivos.

Los seguidores de Estupiñán no tardaron en expresar su admiración por el nuevo look. Comentarios como “Te luce mejor el cabello con crespos”, “Te ves mejor de pelo crepo, muñe, hasta yo me lo haría crespo”, y “Estás muy linda de cualquier forma que tengas el cabello”, inundaron las redes sociales.

Este cambio capilar ha dejado patente la conexión de Ana María Estupiñán con su audiencia, quienes valoran no solo su talento actoral sino también su autenticidad y capacidad de reinventarse. La actriz continúa cosechando éxitos y el cariño de sus seguidores, quienes la apoyan en cada faceta de su carrera y vida personal.

La versatilidad de Estupiñán en la pantalla se refleja ahora también en su estilo, demostrando que cada cambio es una expresión genuina de su identidad. Mientras la actriz continúa protagonizando la historia del paisa Rigoberto Urán, su evolución personal y estilística sigue siendo un tema de interés y admiración para sus seguidores.