“¿Cuándo vuelven? Las noches no tienen sentido”: Televidentes piden el regreso de ‘Rigo’

Después de la celebración de Navidad y Año Nuevo, los televidentes esperan ansiosos por la transmisión de los nuevos episodios de ‘Rigo’. La serie, insipirada en la vida del ciclista Rigoberto Urán, se convirtió en lo más comentado en los últimos tres meses del 2023 y en las próximas semanas de este nuevo año promete seguir dando de qué hablar.

Debido al bajo rating que en la última semana se registra por los días festivos, el canal decidió dar un descanso a la telenovela del ‘Toro de Urrao’ y retransmitir un resumen de sus capítulos anteriores. Sin embargo, los seguidores de la historia del pedalista paisa, protagonizada por Juan Pablo Urrego y Ana María Estupiñán, están a la expectativa sobre lo que le espera a cada uno de los personajes.

En las cuentas oficiales de RCN, los fanáticos reclamaron el regreso de ‘Rigo’ a la pantalla.

“¿Cuándo vuelve ‘Rigo’? Tan enganchada que estaba la serie y vienen y la dejan a la deriva por dos semanas, así no”; “Cuándo vuelven, las noches sin ‘Rigo’ no tienen sentido . RCN no sean malitos , eso déjenselo a Carmelo”; “Sin sentido eso de empezar los capítulos, que va, mala esa, seguramente una vez terminado la vuelven a dar, la vuelvo a ver, pero ya me quitaron el sentido a prender la televisión”, fueron parte de las reacciones y peticiones del público.

La producción de RCN se ha convertido en una de las más aclamadas por la audiencia en los últimos años, llegando a ocupar el primer lugar de sintonía nacional, después de la culminación de la novena temporada de ‘Yo me llamo’.

Posiblemente, el canal retome la transmisión normal de la serie el 9 de enero, después de las vacaciones decembrinas. Mientras tanto, los fans piden los nuevos episodios. “Dejen la recocha RCN, y si no quieren perder rating dejen de repetir ‘Rigo’, todo mundo está a la espera de continuar donde iban”, dijo uno de los internautas.