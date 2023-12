“Una persona cercana a mi familia me tocó”: Ana María Estupiñán habló del abuso que sufrió de niña

Ana María Estupiñán es una reconocida actriz que ha participado en grandes producciones como ‘La Pola’ y ‘La Niña’. Actualmente, la artista bogotana ha ganado más popularidad por su participación en ‘Rigo’, al interpretar a Michelle Durango, la pareja del ciclista Rigoberto Urán. Sin embargo, una confesión sobre su pasado la ha convertido en centro de atención.

Durante una conversación en el programa Buen Día Colombia, de RCN, la protagonista de la teleserie del pedalista antioqueño se refirió a un doloroso episodio de su niñez.

“Experimenté un suceso cuando era muy pequeña. No lo recordaba. Fue durante una terapia, ya siendo adulta, cuando tomé consciencia de lo que pasó. No fui violada, pero sí una persona cercana a mi familia me tocó. Sucedió en un momento en el que estaban todos mis hermanos ahí, durmiendo. Estábamos todos en el mismo cuarto ¡Ocurrió mientras yo dormía!”, narró la joven, quien ya se encuentra casada.

En la entrevista, Estupiñán habló sobre el proceso que inició para enfrentar las secuelas psicológicas del abuso, el cual sucedió cuando tenía alrededor de 9 años.

“Fue algo que pude sanar con el apoyo de mi familia y profesionales. Nunca volví a entablar una conversación con esa persona. Para mí, todo este asunto fue muy íntimo y es por eso que nunca tuve ningún tipo de contacto con él. Fue muy traumático para mí cuando tomé conciencia de que sí sucedió”, relató Ana María.

“Pensaba que era una pesadilla recurrente. Creía que era algo imaginario, pero no lo era. Sucedió y también afectó a muchas personas cercanas a mí”, afirmó la actriz de “Rigo”, novela en la que comparte papeles con el paisa Juan Pablo Urrego.