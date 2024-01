“Nada tiene sentido”, Epa Colombia preocupó con los cambios que ha experimentado en su embarazo

Daneidy Barrera, más conocida en el mundo del entretenimiento como ‘Epa Colombia’, se consolidó como influencer y empresaria luego de darse a conocer por su particular forma de ser gracias a los cánticos de apoyo a la Selección Colombia, además de sus escándalos por sus malas conductas que la hicieron popular y que le constó no solo dinero, sino el rechazo de la comunidad que había logrado constituir, por lo que poco a poco fue enderezando su vida y gracias a su empresa de keratinas ha demostrado que puede cambiar, ayudar y salir adelante.

La también dj ha sorprendido a sus más de 5 millones de seguidores al mostrar su evolución física, mental y de comportamiento, puesto que a pesar de ahora contar con lujos que antes ni llegaba a imaginarse, no pierde su esencia ni olvida de donde viene, por lo que a menudo realiza obras sociales e incluso con sus productos busca llegar a las poblaciones menos favorecidas.

Tras su ruptura con la jugadora de fútbol, Diana Celis, Epa Colombia sorprendió con su nueva relación sentimental junto a Karol Samantha, con quien no solo vive, sino con quien decidió convertirse en madre.

Desde la concepción médica de su bebé, Daneidy ha dado de qué hablar, puesto que no se muestra muy feliz por los constantes cambios físicos, emocionales y hormonales que está enfrentando, la punto de evidenciar en sus redes sociales el mal momento que está viviendo a pesar del amor que siente por su bebé.

“No te niego amiga que a mí el embarazo me ha dado muy duro, me he enfermado, me da depresión, me entristezco, he tenido muchos cambios en mi cuerpo. Se me oscurecieron las axilas, los senos me crecieron demasiado, se me reventó la piel, tengo estrías, he estado súper débil, se me ha caído mucho el cabello, se me cayó el bótox, ya tengo muchas arrugas y hasta el mentón se me puso horrible, yo no soy capaz de mostrarles cómo me veo sin maquillaje”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

También dejó saber que se le han olvidado muchas cosas, pero que se siente más bonita, que ha subido de peso, y que su ausencia de las redes sociales se debe a que a veces siente que va a enloquecer.

“Por eso no había subido historias, no me siento chistosa, nada me causa risa, nada tiene sentido, le he orado mucho a Dios, se me ha caído mucho el cabello, me he aleado mucho de las personas, no me gustan que me vean la barriga, ni que me pregunten cómo me ha ido con el embarazo, me he vuelto amargada”, acotó.