“Sin plata no levantaría ni polvo”: Le dan ‘palo’ a Westcol tras responder a los ‘haters’

El reconocido creador de contenido colombiano, WestCol, ha acaparado la atención en las redes sociales debido a sus inusuales reacciones frente a los comentarios negativos de los ‘haters’.

La pareja de Aida Victoria Merlano compartió en su cuenta de la red social X un mensaje que generó controversia: “Yo entiendo las críticas... yo entiendo los haters... yo también quisiera vivir mi vida si no fuera yo”, acompañado de una imagen en la que se le observa en un garaje al aire libre, posando sobre las llantas de lujosas camionetas estacionadas juntas.

Le puede interesar: Yina Calderón se burla de ‘WestCol’ con un polémico video y lo tilda de homosexual

La publicación provocó diversas reacciones en las plataformas, con algunos internautas expresando su desacuerdo. Uno de ellos comentó: “Yo no, hijo. Mejor de lo que yo vivo, imposible. El que te envidie esa vida es igual de vacío que usted”. Ante esta crítica, WestCol respondió de manera contundente: “El tweet es pa’ los haters, si usted estuviera viviendo bueno, ni comentaba estas vueltas”.

Yo entiendo las críticas.. yo entiendo los haters.. yo también quisiera vivir mi vida si no fuera YO pic.twitter.com/lxh1poE8k3 — ☠WestCOL☠ (@WestCOL_) January 6, 2024

Las interacciones continuaron, generando un intenso debate entre seguidores y detractores. Mientras algunos elogiaban la sinceridad de WestCol al abordar las críticas, otros cuestionaban la forma en que enfrentaba las opiniones negativas. La discusión se extendió a otras plataformas, donde usuarios compartieron sus opiniones sobre la actitud del influencer frente a la adversidad en línea.

“¿Y quién le dijo a este que la gente quiere la vida que él tiene?. Las personas todas estamos en la capacidad de conseguir dinero”; “Sin plata no sería nada , eso no es hombre”; “Sin plata no levantaría ni polvo”, comentaron los internautas.

Esta situación ha colocado a WestCol en el centro de la atención mediática, evidenciando la complejidad de lidiar con la presión y la crítica en el mundo de las plataforma. Westcol continúa generando interés y debate, demostrando que la relación entre creadores de contenido y sus seguidores no siempre es lineal ni exenta de tensiones.