“Hagan algo con sus patéticas vidas”: Esposo de Ana Karina Soto salió en defensa de su hijo y hasta los tildó de envidiosos

Alejandro Aguilar es un famoso actor y esposo de Ana Karina Soto presentadora de ‘Buen día, Colombia’ del canal RCN. El ibaguereño ha hecho parte de varias producciones tales como ‘La prepago’, ‘Amor sincero’, ‘Rosario Tijeras’ entre otros. Sin embargo, desde hace algún tiempo está enfocado en varias obras actorales y en el rodaje de una película.

Y es que precisamente, su hijo Dante le está siguiendo sus pasos, pues hará parte de la producción que se encuentra en rodaje. Sin embargo, el menor ha sido blanco de críticas debido a su apariencia, ya que para muchos resulta un total escándalo el hecho de que el niño tenga el pelo largo y también se pinte las uñas e incluso que sus padres lo dejen incorporar a esta edad a este mundo del entretenimiento.

Recientemente, Aguilar compartió un corto clip en el que dejó ver que Dante no solo está descubriendo su talento en la actuación sino también en la música, pues se mostró dando sus primeros pasos toques en la batería, aprovechando, al parecer el momento que estuvieron disfrutar con quienes serían algunos amigos del actor.

Sin embargo, la aparición de Alejandro no terminó allí, pues agregó: “Ahora dirán que eso es para gente drogadicta, las baquetas están poseídas por el demonio, no lo dejen tocar la batería eso es para gente enferma”. Asimismo, el actor catalogó estas declaraciones como “estúpidos”, dejando ver que sus constantes las críticas que reciben.

El ibaguereño resaltó que el mundo se está acabando, como para no realizar aquello que se desee sin importar la edad en la que se encuentren. Además, Aguilar destacó: “Hagan algo con sus patéticas vidas, borren sus odios, la envidia está carcomiendo sus tristezas y cansados cuerpos”.

Y es que esta no es la primera vez que suceda esta situación, pues en repetidas ocasiones Ana Karina Soto, se ha referido al tema defendiendo por supuesto, a su pequeño Dante. Demostrando que tanto ella como su pareja dejan que el menor se desarrolle, explore y vive cada una de sus etapas a su ritmo y de la mejor manera posible.

Ana Karina Soto salió en defensa de su hijo Dante

Ana Karina dejó claro que no entiende el motivo por el que la gente sufre, indicando que dejara que su hijo decida el momento en que desea cortarlo, siendo una decisión propia y no porque ella lo imponga. Asimismo, explicó que en una de sus uñas el menor tiene a su personaje al vecino Totoro, haciendo de paso una invitación para que vean este tipo de películas con sus hijos, “Criticando que el pelo, que la uña que no sé, o sea a ver, hasta cuando Dante quiere tener el pelo largo”, aseguró la presentadora.

Minutos después la pareja de la presentadora decidió intervenir resaltando que la gente debía preocuparse por aquellos temas que realmente importan entre ellas los líderes sociales, la violencia que atraviesan las mujeres en distintos lugares del país: “De que les sirve mandar a su hijo a colegios costosos si cuando grande le van a decir a las personas sirvienta, sirvienta es una palabra en estos tiempos”, aseguró Alejandro Aguilar.