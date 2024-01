¿Nueva petición? Daniel Arenas, pareja de Daniela Álvarez contó el ‘detallito’ por el que le daría un vuelco a su carrera

Daniel Arenas es un reconocido actor colombiano conocido por su destacada carrera en la televisión, ganándose el reconocimiento del público por sus talentosas interpretaciones en diversas telenovelas y series como ‘Corazón partido’, ‘Los Reyes’, ‘Teresa’, ‘La gata’, entre otras. Además, su habilidad actoral y carisma lo han llevado a ser uno de los actores más reconocidos y queridos en el ámbito de las telenovelas, tanto en Colombia como a nivel internacional. Sin embargo, recientemente, confirmó si

Arenas no solo ha sabido destacarse por su talento en la pantalla grande, sino también por su sonada relación con Daniela Álvarez, con quien lleva varios años de noviazgo y aunque buscan mantener en privada su unión. Lo cierto es que buscarían completar diversos proyectos familiares juntos y por supuesto, profesionalmente, cada uno desde los roles que cuenta a nivel internacional y en la esfera del entretenimiento.

Pues, recientemente, en medio del programa ‘Hoy día’, programa del que hace parte en Telemundo confesó la posibilidad de regresar a la actuación, su más grande pasión y por ende, lo que le permitió llegar a ser parte de la industria del entretenimiento: “Ahorita como número uno, el programa, seguir aquí en ‘Hoy día’, no lo descarto del todo, pero si lo volviera a hacer sería ya con otro enfoque, no quiero hacer lo mismo que vengo haciendo, creo que hay etapas para todo en la vida”, reiteró el presentador.

Seguidamente, Arenas reveló que uno de los motivos que lo llevaría a tomar esta decisión, es, precisamente, si detrás llegara a existir una propuesta a nivel actoral en donde el amor y su papel de galán no resulten siendo los principales protagonistas: “Me gustaría hacer proyectos donde no fuera el galán, donde no fuera la típica historia de amor. Si vuelvo a actuar tiene que ser algo que no haya hecho antes, que tenga otro propósito, que tenga otro fin. Esa es la palabra, otro fin”.

Lo cierto es que el bumangués actualmente está feliz con su faceta como presentador, a pesar de los diversos comentarios que pueda llegar a recibir y por ende, el ofrecimiento de seguir siendo parte de otros proyectos no está descartada del todo.