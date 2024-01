Miguel Bosé de ‘Yo Me Llamo’ conmovió a sus seguidores con la noticia del fallecimiento de su padre

Miguel Bosé Yo me llamo Miguel Bosé Yo me llamo

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de imitación más reconocidos de Latinoamérica y Caracol ha acompañado a los imitadores durante 7 temporadas para demostrar todo el talento con el que llenan los escenarios. Uno de los participantes y finalistas de la última temporada es ‘’Miguel Bosé' el imitador se convirtió en uno de los favoritos de Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola, además de varios de los televidentes que pedían a gritos que fuera el ganador, pues compartió una conmovedora historia y afirmó que usaría el dinero del premio de la final para ayudar a su padre que tiene una enfermedad y se encontraba desahuciado.

Le puede interesar: Actriz de las ‘Muñecas de la Mafia’ contó detalles de su proceso de duelo tras la perdida de su bebé

El imitador, aunque no fue el ganador de la temporada, demostró su agradecimiento por la oportunidad en el reality, pero no todo es color de rosa, pues hace unas horas dio la noticia de que su padre falleció y compartió un conmovedor mensaje para despedir a su progenitor: “Con mucho sentimiento lamento informarles el sensible fallecimiento de Fernando Rojas Aguayo, padre, esposo, hermano, hijo, abuelo y amigo de una gran familia vinculada al arte y la cultura en Chile”.

Los seguidores del imitador le expresaron sus más profundas condolencias y le desearon mucha fuerza en este difícil momento, Pablo Rojas agradeció todos los mensajes de apoyo que recibió en el proceso de su duelo y le recordó a sus seguidores la gran influencia que su padre ha tenido en su vida artística.

Carín León felicitó al ganador de Yo Me Llamo

Sin duda, el imitador de Carín León creo un vínculo muy cercano con la audiencia y también con el artista al que le hace homenaje, tanto así que el verdadero Carín León, al enterarse de que su imitador ganó el concurso colombiano, lo felicitó por medio de sus redes sociales, y Juan Carlos, el participante de ‘Yo Me Llamo’ expresó su gratitud con el cantante mexicano y lo feliz que se sintió al tener un mensaje del cantante a quién tanto admira.

En el mensaje del cantante de música mexicana expresó su admiración y agradecimiento con el imitador, “muchas gracias por el gran honor que nos hace de llevar el personaje a todas partes y hacerlo tan bien, un fuerte agradecimiento por hacer un homenaje aquí a su servidor, sígalo haciendo igual de bonito”.