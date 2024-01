Actriz de las ‘Muñecas de la Mafia’ contó detalles de su proceso de duelo tras la perdida de su bebé

Yuly Ferreira es una reconocida actriz nacida en Bucaramanga que es recordada por darle vida a ‘Renata’ en ‘Las Muñecas de la Mafia’, está casada con Fabián Ríos, actor y modelo colombiano que ha hecho parte de producciones como ‘Sin Senos No Hay Paraiso’ y ‘Tierra de Reyes’; pese a que la pareja ha compartido muchas partes de su relación en la que se ven muy enamorados y estables, el abril del 2023, la pareja compartió una noticia que los llenó de dolor.

La pareja de actores estaba esperando un bebé, pero lamentablemente tras varias complicaciones de salud su embarazo no pudo llegar a término de forma exitosa, a pesar de que la pareja no dio detalles en sus redes sociales afirmaron que estaban viviendo un momento que los desafio de forma emocional y con este mensaje, compartieron con sus seguidores parte de su dolor: “hay ocasiones en que las palabras no pueden expresar lo se siente el corazón. El dolor es tan intenso que se siente no poder más. Solo Dios sabe por qué o para qué. Quisiera tener respuestas, pero no hay, simplemente hay cosas que no tienen explicación. Queremos controlarlo todo, pero, pues así no funciona”.

Recientemente, para una entrevista de Lo Sé Todo, reveló más detalles de su proceso de duelo y superación, además de los duros momentos que tuvo que afrontar antes de hablar de su pérdida: “Uno siempre sigue con la ilusión y cuando la gente te pregunta es algo muy difícil, se dieron las cosas, tuvimos un embarazo y perdimos al bebé, pues obviamente uno queda en la desilusión amarga, pues yo pasaba varias veces al hospital y cuando yo voy al control normal no suena el corazón, sentir el dolor de parto y ver que no, entonces uno sigue con la ilusión de que está ahí y está bien y buscar otra opción de doctor, porque ya lo otro era un legrado y yo negada para eso”.

A pesar de la fuerte perdida de su familia, Yuly compartió que logró estar en embarazo de nuevo y ahora, comparten el proceso de crianza de sus dos hijos.