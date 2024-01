”Qué pena”, así fue la particular manera en la que Juanes conoció a Karen Martínez

Juan Esteban Aristizábal, más conocido como Juanes emociona a sus millones de seguidores por todo el mundo con cada una de las canciones que compone y con las que demuestra la conexión que logra entre las letras, el ritmo y los sentimientos. Junto a Karen Cecilia Martínez, conforman una de las familias más sólidas, estables y queridas en el mundo del entretenimiento, puesto que a pesar de las crisis que han tenido, han logrado superar sus diferencias y junto a sus hijos, Luna, Paloma y Dante demuestran que el amor es más fuerte.

Con su talento ha traspasado culturas, idiomas, barreras y ha dejado claro que su amor por su tierra natal, Medellín puede llegar a cualquier rincón del mundo, sonar siempre en español y reflejar siempre su sentir por la situación del país, lo que vive en casa y las lecciones que le ha dejado la vida.

Lea también: Juanes: “El principio y el final de mi vida están aquí”. Regresa en 2024 con gira por cinco ciudades del país

Juanes narró cómo un incómodo momento lo unió para siempre con su esposa

La historia de amor entre Juanes y Karen Cecilia Martínez comenzó gracias a la música y a un curioso encuentro entre los dos que desató la risa de la exreina de belleza, mientras que el cantante moría de pena con ella, como lo reveló en entrevista para Se Dice de mí.

“Te voy a contar una historia muy divertida, yo estaba en Bogotá grabando un video para mi primer disco ‘Podemos hacernos daño’, todos estaban citados a las cinco de la mañana y antes de que yo llegara ya habían grabado unas tomas con varias personas que estaban simulando como una discoteca por la noche”, comenzó narrando el cantante para luego revelar el particular instante que lo unió para siempre con quien ahora es su esposa.

Karen hacía parte como una de las modelos extras del videoclip, sin saber ella mucho de quién era Juanes.

Lea también: Un verdadero artista: Juanes dio concierto desde un hotel en España y sus fans le agradecieron por no hacerles perder la boleta

“Yo llego con mi banda a las 5 de la mañana, me monto en el escenario, todos ya estaban muy cansados porque llevaban toda la noche grabando, yo me monto en el escenario y de repente, sin mirar a nadie, con la guitarra puesta digo, m13rd4, se me olvidó echarme desodorante y yo hago este gesto así (levanta el brazo para oler su axila), cuando miro al frente y veo a Karen muerto de la risa, yo me puse rojo porque me dio mucha pena y así fue como nos conectamos, ya después a los días nos fuimos a comer y ahí fue una cosa para siempre, un amor hasta el día de hoy”, acotó el cantante sobre la manera en la que llamó la atención de ‘Cecilia’.