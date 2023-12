Juanes: “El principio y el final de mi vida están aquí”. Regresa en 2024 con gira por cinco ciudades del país

La influencia del Metal, pop y la música arriera han marcado la carrera de Juanes. Haciendo música desde 1988, once álbumes de estudio en solitario y realizando giras alrededor del mundo. Juanes se ha convertido en uno de los referentes musicales más destacados del país.

Por eso, desde Publimetro conversamos un poco de lo que ha sido ese recorrido musical, su más reciente trabajo con ‘Vida Cotidiana’ y lo que vendrá para 2024.

Han sido más de 30 años de carrera artística, muchos artistas anhelan tener un Grammy ¿qué ha sido para Juanes después de tantos años seguir siendo reconocido no sólo por el público, sino también por la Academia?

Para mí ha sido increíble, sinceramente esta vez que estaba en Sevilla, España decía ‘Dios mío’ porque cada vez es más difícil estar aquí donde hay demasiados artistas con demasiado talento. En este caso haber ganado el premio a mejor álbum pop/rock es una bendición sinceramente. Me siento muy muy privilegiado agradecido por eso, porque cada vez es más difícil pero la verdad es que le pongo el alma a mi música yo vivo por la música por mis hijos y por la música soy un enfermo obsesivo, siempre pensando en mis canciones.

Hay una particularidad en este álbum y son las colaboraciones que están presentes Mabiland de Quibdó y Juan Luis Guerra con quien existe una admiración mutua ¿Cómo fue trabajar con ellos entendiendo que cada uno tiene su estilo su su manera de percibir y de hacer música?

Podría ser como el agua y el aceite, son como muy opuestos, pero son artistas los dos, cada uno desde su lugar. Juan Luis Guerra ha sido un tipo que admiro demasiado, que se ha graduado de Berklee con honores, un artista increíble, una persona de una generosidad que no puedo explicar y haber hecho esta canción juntos ha sido hermoso y más el detalle hacia Cecilia porque ella todos los días escucha a Juan Luis. Con Mabiland que viene de Chocó, de Quibdó, tiene otra cosa en su cabeza en otro mundo muy diferente. Es una artista que tiene mucho que decir, pero también es una persona muy dulce. Cuando la he podido conocer me he dado cuenta que es dulce, una persona muy encantadora. Me llamó mucho la atención desde que la empecé a ver en la escena musical. La verdad fue un privilegio poder estar con estos dos mundos tan distintos en dos canciones también tan diferentes.

Viene 2024 con gira en cinco ciudades diferentes a seguir demostrando que Juanes Colombia, que no hay artista más colombiano que Juanes independientemente todos los artistas grandes que tenemos aquí ¿Cuál es ese sentir de Juanes?

Para mí es lo más importante porque este es el lugar en donde yo comencé, es mi casa, yo nací aquí y estas son las ciudades en las que yo he recorrido desde que comencé a viajar por Colombia. Todo el principio y el final de mi vida está aquí, todo lo que ha pasado en Colombia bueno o malo ha sido el alimento y es lo que yo soy, entonces poder estar en mi país en mi casa tocando es clave. He venido a Bogotá a Rock al Parque, al Festival Cordillera, pero no hemos hecho una gira en sí hace muchos años. Ir a Pereira donde iba hace 30 años con Ekymosis, o ir a Bucaramanga donde hace más de diez años no voy igual que Cali me llena de emoción. En mi ciudad estuve el año pasado con Morat, pero ahora con esta gira Medellín es mi lugar en mi mejor versión, es algo que me hace mucha ilusión que la gente vea esta última versión de lo que yo soy en el escenario.

Por supuesto tenía que mencionar al maestro Octavio Mesa y esa influencia que tuvo en su vida personal y profesional con ese sonido de la música arriera. Hubo muchas cosas que no se pudieron hacer y que quedaron pendientes ¿Tiene pensado un homenaje un poco más grande?

En este momento hay alguien que está haciendo un documental de Octavio Mesa y yo participé ahí grabando unas cosas. La historia con Octavio fue triste porque nosotros finalmente le hicimos un disco a Octavio, lo produjo Toby Hernández y el maestro falleció, entonces le llevamos el disco al maestro cuando estaba falleciendo y nunca tuvimos la oportunidad de que la gente escuchara ese álbum pero promocionado por el maestro, porque él era un personaje demasiado divertido, era un ser así como de de una serie y cuando falleció y fue muy triste para todos nosotros y para la familia. Pero creo que él se merece algo mucho más de lo que de lo que le ha pasado y ojalá que sea así. Porque su música es genial. Canciones grabadas en 1960, 1970 haciendo cosas que nadie se puede imaginar que en esa época se hacían con mucho humor, y sus videos son increíbles, es una estética muy paisa, muy antioqueña. Ojalá que se le pueda hacer un homenaje más grande, yo estaría feliz de estar ahí.